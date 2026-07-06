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Gaziantep FK'nin kamp programı belli oldu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin 2026-2027 sezonu hazırlık programı açıklandı. Kırmızı-siyahlı ekip, ilk etap çalışmalarını Gaziantep'te yapacak, ardından Belgrad'da kampa girecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 06 Temmuz 2026 16:38
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Gaziantep FK'nin kamp programı belli oldu
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında gerçekleştireceği kamp programı belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-siyahlı ekip, yarın tesislerde toplanarak yeni sezon çalışmalarına başlayacak.

İLK ETAP GAZİANTEP'TE

Gaziantep FK, hazırlıklarının ilk bölümünü kendi tesislerinde gerçekleştirecek. Kırmızı-siyahlı takım, 15 Temmuz Çarşamba gününe kadar Gaziantep'te çalışmalarını sürdürecek.

BELGRAD KAMPI 18 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK

Gaziantep FK, iki günlük iznin ardından ikinci etap kampı için Sırbistan'a gidecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, iki günlük iznin ardından 18 Temmuz Cumartesi günü Belgrad'a giderek ikinci etap kamp çalışmalarına Sırbistan Futbol Federasyonu Tesisleri'nde başlayacak ve 4 Ağustos Salı gününe kadar yeni sezon hazırlıklarını Belgrad'da sürdürecek." ifadelerine yer verildi.

HAZIRLIK MAÇLARI SONRA AÇIKLANACAK

Yeni sezon öncesinde oynanacak hazırlık maçlarıyla ilgili detayların ilerleyen günlerde paylaşılacağı belirtildi.

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