Gaziantep FK'nin kamp programı belli oldu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında gerçekleştireceği kamp programı belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-siyahlı ekip, yarın tesislerde toplanarak yeni sezon çalışmalarına başlayacak.
İLK ETAP GAZİANTEP'TE
Gaziantep FK, hazırlıklarının ilk bölümünü kendi tesislerinde gerçekleştirecek. Kırmızı-siyahlı takım, 15 Temmuz Çarşamba gününe kadar Gaziantep'te çalışmalarını sürdürecek.
BELGRAD KAMPI 18 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK
Gaziantep FK, iki günlük iznin ardından ikinci etap kampı için Sırbistan'a gidecek.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, iki günlük iznin ardından 18 Temmuz Cumartesi günü Belgrad'a giderek ikinci etap kamp çalışmalarına Sırbistan Futbol Federasyonu Tesisleri'nde başlayacak ve 4 Ağustos Salı gününe kadar yeni sezon hazırlıklarını Belgrad'da sürdürecek." ifadelerine yer verildi.
HAZIRLIK MAÇLARI SONRA AÇIKLANACAK
Yeni sezon öncesinde oynanacak hazırlık maçlarıyla ilgili detayların ilerleyen günlerde paylaşılacağı belirtildi.
İLK ETAP GAZİANTEP'TE
Gaziantep FK, hazırlıklarının ilk bölümünü kendi tesislerinde gerçekleştirecek. Kırmızı-siyahlı takım, 15 Temmuz Çarşamba gününe kadar Gaziantep'te çalışmalarını sürdürecek.
BELGRAD KAMPI 18 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK
Gaziantep FK, iki günlük iznin ardından ikinci etap kampı için Sırbistan'a gidecek.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, iki günlük iznin ardından 18 Temmuz Cumartesi günü Belgrad'a giderek ikinci etap kamp çalışmalarına Sırbistan Futbol Federasyonu Tesisleri'nde başlayacak ve 4 Ağustos Salı gününe kadar yeni sezon hazırlıklarını Belgrad'da sürdürecek." ifadelerine yer verildi.
HAZIRLIK MAÇLARI SONRA AÇIKLANACAK
Yeni sezon öncesinde oynanacak hazırlık maçlarıyla ilgili detayların ilerleyen günlerde paylaşılacağı belirtildi.