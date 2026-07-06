Robinson: 'Play-off'taki el sakatlığım ailemle ilgili bir olayın ardından yaşandı'

Boston Celtics'in yeni transferi Mitchell Robinson, New York Knicks formasıyla play-off'larda yaşadığı el kırığının, küçük kardeşinin karıştığı trafik kazasının ardından yaşanan duygusal bir tepki sonucu meydana geldiğini açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Robinson, pazar günü Facebook hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"910 mil uzakta olmak bana kendimi çaresiz hissettirdi. Hayal kırıklığı yaşadığım bir anda kamyonuma yumruk attım. Bir insanı yargılamadan önce, kamuoyunun bilmediği şartlarını anlamak gerekir. Hayat öngörülemezdir ve önemli olan yaşanan zorluklara nasıl tepki verdiğimizdir."
Robinson ayrıca, "Birçoğunuzun bildiği gibi kamyonlarıma büyük bir tutkuyla bağlıyım. Ancak kardeşlerim ve kızım her zaman benim için ilk sırada gelir." dedi.
Başarılı pivot, New York'un Doğu Konferansı finallerinde Cleveland Cavaliers'ı 4-0 ile süpürmesinin ardından NBA Finalleri başlamadan önce sağ elindeki beşinci tarak kemiğindeki kırık nedeniyle ameliyat olmuştu. Buna rağmen herhangi bir maç kaçırmadı.
Çember savunmasıyla öne çıkan Robinson, Knicks'teki sekizinci sezonunda takımın en önemli parçalarından biri oldu. Play-off'larda çıktığı 18 maçta yüzde 67.3 saha içi isabetiyle 4.8 sayı ve 5.5 ribaund ortalamaları yakalayarak New York'un 53 yıllık şampiyonluk hasretini sona erdirmesinde önemli rol oynadı.
Robinson ayrıca 2025-26 sezonunda "kişisel sorunlar, ilişki problemleri ve içsel mücadeleler" yaşadığını, bunların da basketbol performansını olumsuz etkilediğini söyledi.
28 yaşındaki serbest oyuncunun Celtics ile üç yıl ve 47.4 milyon dolar değerinde sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı bildirilmişti.
"910 mil uzakta olmak bana kendimi çaresiz hissettirdi. Hayal kırıklığı yaşadığım bir anda kamyonuma yumruk attım. Bir insanı yargılamadan önce, kamuoyunun bilmediği şartlarını anlamak gerekir. Hayat öngörülemezdir ve önemli olan yaşanan zorluklara nasıl tepki verdiğimizdir."
Robinson ayrıca, "Birçoğunuzun bildiği gibi kamyonlarıma büyük bir tutkuyla bağlıyım. Ancak kardeşlerim ve kızım her zaman benim için ilk sırada gelir." dedi.
Başarılı pivot, New York'un Doğu Konferansı finallerinde Cleveland Cavaliers'ı 4-0 ile süpürmesinin ardından NBA Finalleri başlamadan önce sağ elindeki beşinci tarak kemiğindeki kırık nedeniyle ameliyat olmuştu. Buna rağmen herhangi bir maç kaçırmadı.
Çember savunmasıyla öne çıkan Robinson, Knicks'teki sekizinci sezonunda takımın en önemli parçalarından biri oldu. Play-off'larda çıktığı 18 maçta yüzde 67.3 saha içi isabetiyle 4.8 sayı ve 5.5 ribaund ortalamaları yakalayarak New York'un 53 yıllık şampiyonluk hasretini sona erdirmesinde önemli rol oynadı.
Robinson ayrıca 2025-26 sezonunda "kişisel sorunlar, ilişki problemleri ve içsel mücadeleler" yaşadığını, bunların da basketbol performansını olumsuz etkilediğini söyledi.
28 yaşındaki serbest oyuncunun Celtics ile üç yıl ve 47.4 milyon dolar değerinde sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı bildirilmişti.