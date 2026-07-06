Galatasaray'da yeni sezon mesaisi başlıyor

Galatasaray Futbol Takımı, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına yarın başlayacak. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Trendyol Süper Lig'de son 4 sezonda üst üste şampiyon olan sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon çalışmalarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde start verecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İSTANBUL'DA 16 GÜN ÇALIŞACAK
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarının ilk bölümünü İstanbul'da gerçekleştirecek. Sarı-kırmızılı takım, 16 gün boyunca Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde çalışmalarını sürdürecek.
AVUSTURYA KAMPI 23 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK
Galatasaray, İstanbul etabının ardından yurt dışı kampı için Avusturya'ya gidecek. Sarı-kırmızılılar, 23-29 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Windischgarsten kasabasında çalışmalarına devam edecek.
İKİ HAZIRLIK MAÇI OYNANACAK
Galatasaray, Avusturya kampında iki hazırlık maçına çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, 24 Temmuz Cuma günü İtalya temsilcisi Monza ile karşılaşacak.
Galatasaray, 27 Temmuz Pazartesi günü ise yine İtalya'dan Venezia ile hazırlık maçı yapacak.
VILLARREAL İSTANBUL'A GELECEK
Avusturya kampının ardından İstanbul'a dönecek Galatasaray, hazırlık sürecinde bir özel maç daha oynayacak. Sarı-kırmızılı takım, 8 Ağustos Cumartesi günü İspanya temsilcisi Villarreal'i konuk edecek.
İLK RESMİ MAÇ SÜPER LİG'DE
Galatasaray, sezonun ilk resmi maçına ağustos ayının ikinci haftasında başlayacak Trendyol Süper Lig'de çıkacak.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarının ilk bölümünü İstanbul'da gerçekleştirecek. Sarı-kırmızılı takım, 16 gün boyunca Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde çalışmalarını sürdürecek.
AVUSTURYA KAMPI 23 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK
Galatasaray, İstanbul etabının ardından yurt dışı kampı için Avusturya'ya gidecek. Sarı-kırmızılılar, 23-29 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Windischgarsten kasabasında çalışmalarına devam edecek.
İKİ HAZIRLIK MAÇI OYNANACAK
Galatasaray, Avusturya kampında iki hazırlık maçına çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, 24 Temmuz Cuma günü İtalya temsilcisi Monza ile karşılaşacak.
Galatasaray, 27 Temmuz Pazartesi günü ise yine İtalya'dan Venezia ile hazırlık maçı yapacak.
VILLARREAL İSTANBUL'A GELECEK
Avusturya kampının ardından İstanbul'a dönecek Galatasaray, hazırlık sürecinde bir özel maç daha oynayacak. Sarı-kırmızılı takım, 8 Ağustos Cumartesi günü İspanya temsilcisi Villarreal'i konuk edecek.
İLK RESMİ MAÇ SÜPER LİG'DE
Galatasaray, sezonun ilk resmi maçına ağustos ayının ikinci haftasında başlayacak Trendyol Süper Lig'de çıkacak.