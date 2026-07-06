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Muğlaspor'da Ozan Sol tamam

Muğlaspor, altyapısından yetişen tecrübeli kanat oyuncusu Ozan Sol'u 14 yıl aranın ardından yeniden kadrosuna katarak yeni sezon öncesi önemli bir takviye yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 06 Temmuz 2026 12:42
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Muğlaspor'da Ozan Sol tamam
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1'inci Lig'in yeni ekibi Muğlaspor transferde altyapısından yetişip yıllardır liglerde forma giyen sol kanat oyuncusu Ozan Sol'la anlaşmaya vardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Geçen sezon ligde Çorum FK ve Sarıyer'de oynayan 33 yaşındaki Ozan yuvaya döndü. Futbol kariyerine Muğlaspor altyapısında başlayan Ozan Sol, daha sonra Altınordu, Aydınspor, Manisaspor, Bursaspor, Altay, Bodrumspor ve Sakaryaspor formalarını da giydi.

Oynadığı kulüplerde 48 numaralı formadan vazgeçmeyen deneyimli futbolcu 2004'te çocukken futbola başlayıp, 2012'de ayrıldığı Muğlaspor'a 14 yıl sonra dönecek.

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