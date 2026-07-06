Lakers'ın hedefi kanat ve uzun takviyesi

Los Angeles Lakers, Luka Doncic etrafında kadrosunu yeniden şekillendirirken bu yaz önemli hamlelere imza attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE LA ekibi, Walker Kessler, Sandro Mamukelashvili, Quentin Grimes, Collin Sexton ve Austin Reaves'i kadrosuna kattı.
Ancak takımın serbest oyuncu piyasasında halen belirlediği hedefler bulunuyor.
The Stein Line'ın haberine göre Lakers şu anda savunma yönü güçlü bir kanat oyuncusu ile bir uzun daha kadrosuna katmak istiyor.
Haberde, "Lig kaynaklarına göre Lakers, Washington ile Deandre Ayton'u, maaşı biraz daha düşük olan Jaden Hardy ve iki gelecekteki ikinci tur draft hakkı karşılığında takas etmek için cuma günü anlaşmaya varmasının ardından bir kanat oyuncusu ve bir uzun daha eklemeye odaklanmış durumda." ifadelerine yer verildi.
Deandre Ayton'ın ayrılmasının ardından Lakers'ın, yeni franchise uzunu Walker Kessler'ın arkasında görev yapacak yedek pivot pozisyonu için önemli bir boşluğu bulunuyor. Jonas Valanciunas ve Kevon Looney'nin bu rol için öne çıkan adaylar arasında olduğu belirtiliyor.
Öte yandan Jonathan Kuminga'nın da takımın kanat rotasyonundaki önemli ihtiyacını karşılayabilecek en güçlü adaylardan biri olarak öne çıktığı ifade edildi.
Ancak takımın serbest oyuncu piyasasında halen belirlediği hedefler bulunuyor.
The Stein Line'ın haberine göre Lakers şu anda savunma yönü güçlü bir kanat oyuncusu ile bir uzun daha kadrosuna katmak istiyor.
Haberde, "Lig kaynaklarına göre Lakers, Washington ile Deandre Ayton'u, maaşı biraz daha düşük olan Jaden Hardy ve iki gelecekteki ikinci tur draft hakkı karşılığında takas etmek için cuma günü anlaşmaya varmasının ardından bir kanat oyuncusu ve bir uzun daha eklemeye odaklanmış durumda." ifadelerine yer verildi.
Deandre Ayton'ın ayrılmasının ardından Lakers'ın, yeni franchise uzunu Walker Kessler'ın arkasında görev yapacak yedek pivot pozisyonu için önemli bir boşluğu bulunuyor. Jonas Valanciunas ve Kevon Looney'nin bu rol için öne çıkan adaylar arasında olduğu belirtiliyor.
Öte yandan Jonathan Kuminga'nın da takımın kanat rotasyonundaki önemli ihtiyacını karşılayabilecek en güçlü adaylardan biri olarak öne çıktığı ifade edildi.