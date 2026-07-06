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Lakers'ın hedefi kanat ve uzun takviyesi

Los Angeles Lakers, The Stein Line'ın haberine göre şu anda savunma yönü güçlü bir kanat oyuncusu ile bir uzun daha kadrosuna katmak istiyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 06 Temmuz 2026 12:59
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Lakers'ın hedefi kanat ve uzun takviyesi
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Ancak takımın serbest oyuncu piyasasında halen belirlediği hedefler bulunuyor.

The Stein Line'ın haberine göre Lakers şu anda savunma yönü güçlü bir kanat oyuncusu ile bir uzun daha kadrosuna katmak istiyor.

Haberde, "Lig kaynaklarına göre Lakers, Washington ile Deandre Ayton'u, maaşı biraz daha düşük olan Jaden Hardy ve iki gelecekteki ikinci tur draft hakkı karşılığında takas etmek için cuma günü anlaşmaya varmasının ardından bir kanat oyuncusu ve bir uzun daha eklemeye odaklanmış durumda." ifadelerine yer verildi.

Deandre Ayton'ın ayrılmasının ardından Lakers'ın, yeni franchise uzunu Walker Kessler'ın arkasında görev yapacak yedek pivot pozisyonu için önemli bir boşluğu bulunuyor. Jonas Valanciunas ve Kevon Looney'nin bu rol için öne çıkan adaylar arasında olduğu belirtiliyor.

Öte yandan Jonathan Kuminga'nın da takımın kanat rotasyonundaki önemli ihtiyacını karşılayabilecek en güçlü adaylardan biri olarak öne çıktığı ifade edildi.

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