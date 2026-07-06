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Tam 7 isim: Fenerbahçe'de ayrılacak isimler!

Fenerbahçe'nin göndermek istediği 7 yabancı oyuncunun yıllık maaşlarının toplamı 35 milyon 430 bin euroyu buluyor. Sarı-lacivertliler, bu oyuncularla yollarını ayırarak maaş yükünü azaltmayı ve transfer için kaynak oluşturmayı hedefliyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 06 Temmuz 2026 09:53
Haber: Milliyet
Tam 7 isim: Fenerbahçe'de ayrılacak isimler!
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Mali anlamda dar boğazda olan Fenerbahçe, bir yandan takımı güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken diğer yandan kadrodaki yabancı sayısını azaltmaya çalışıyor. Sarı-lacivertlilerde yüksek maliyetli bazı oyuncularla yolların ayrılması planlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 7 İSİM 35 MİLYON EURO

Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen yabancı oyuncuların yıllık maliyeti dikkat çekiyor. Geçen sezon kiralık olarak giden Livakovic, Diego Carlos, Sofyan Amrabat ve Rodrigo Becao'nun yanı sıra Nelson Semedo, N'Golo Kante ve Anthony Musaba da kadroda düşünülmüyor.

Bu 7 oyuncunun yıllık maaş toplamı 35 milyon 430 bin euroyu buluyor.

MALİYET VERGİYLE ARTIYOR

Bu rakama yüzde 40 vergi eklendiğinde oyuncuların toplam maliyeti yaklaşık 49 milyon 600 bin euroya çıkıyor. Fenerbahçe, hem bu yükten kurtulmak hem de oyuncuları satarak gelir elde edip transferde kaynak oluşturmak istiyor.

OYUNCU YILLIK MAAŞLARI

Dominik Livakovic: 2 milyon 300 bin euro

Diego Carlos: 6 milyon 250 bin euro

Sofyan Amrabat: 4 milyon 130 bin euro

Rodrigo Becao: 2 milyon 590 bin euro

Nelson Semedo: 6 milyon 560 bin euro

N'Golo Kante: 11 milyon euro

Anthony Musaba: 2 milyon 40 bin euro

TOPLAM: 35 milyon 430 bin euro

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