Tam 7 isim: Fenerbahçe'de ayrılacak isimler!

Mali anlamda dar boğazda olan Fenerbahçe, bir yandan takımı güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken diğer yandan kadrodaki yabancı sayısını azaltmaya çalışıyor. Sarı-lacivertlilerde yüksek maliyetli bazı oyuncularla yolların ayrılması planlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 7 İSİM 35 MİLYON EURO
Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen yabancı oyuncuların yıllık maliyeti dikkat çekiyor. Geçen sezon kiralık olarak giden Livakovic, Diego Carlos, Sofyan Amrabat ve Rodrigo Becao'nun yanı sıra Nelson Semedo, N'Golo Kante ve Anthony Musaba da kadroda düşünülmüyor.
Bu 7 oyuncunun yıllık maaş toplamı 35 milyon 430 bin euroyu buluyor.
MALİYET VERGİYLE ARTIYOR
Bu rakama yüzde 40 vergi eklendiğinde oyuncuların toplam maliyeti yaklaşık 49 milyon 600 bin euroya çıkıyor. Fenerbahçe, hem bu yükten kurtulmak hem de oyuncuları satarak gelir elde edip transferde kaynak oluşturmak istiyor.
OYUNCU YILLIK MAAŞLARI
Dominik Livakovic: 2 milyon 300 bin euro
Diego Carlos: 6 milyon 250 bin euro
Sofyan Amrabat: 4 milyon 130 bin euro
Rodrigo Becao: 2 milyon 590 bin euro
Nelson Semedo: 6 milyon 560 bin euro
N'Golo Kante: 11 milyon euro
Anthony Musaba: 2 milyon 40 bin euro
TOPLAM: 35 milyon 430 bin euro
Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen yabancı oyuncuların yıllık maliyeti dikkat çekiyor. Geçen sezon kiralık olarak giden Livakovic, Diego Carlos, Sofyan Amrabat ve Rodrigo Becao'nun yanı sıra Nelson Semedo, N'Golo Kante ve Anthony Musaba da kadroda düşünülmüyor.
Bu 7 oyuncunun yıllık maaş toplamı 35 milyon 430 bin euroyu buluyor.
MALİYET VERGİYLE ARTIYOR
Bu rakama yüzde 40 vergi eklendiğinde oyuncuların toplam maliyeti yaklaşık 49 milyon 600 bin euroya çıkıyor. Fenerbahçe, hem bu yükten kurtulmak hem de oyuncuları satarak gelir elde edip transferde kaynak oluşturmak istiyor.
OYUNCU YILLIK MAAŞLARI
Dominik Livakovic: 2 milyon 300 bin euro
Diego Carlos: 6 milyon 250 bin euro
Sofyan Amrabat: 4 milyon 130 bin euro
Rodrigo Becao: 2 milyon 590 bin euro
Nelson Semedo: 6 milyon 560 bin euro
N'Golo Kante: 11 milyon euro
Anthony Musaba: 2 milyon 40 bin euro
TOPLAM: 35 milyon 430 bin euro