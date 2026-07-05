Wimbledon'da Sabalenka elendi, Djokovic çeyrek finalde

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da 4. tur karşılaşmaları oynandı. İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvada Novak Djokovic yoluna devam ederken, Aryna Sabalenka turnuvaya veda etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE DJOKOVIC ÇEYREK FİNALDE
Dünya 8 numarası Novak Djokovic, 4. turda Roman Safiullin ile karşılaştı. Sırp tenisçi, rakibini 7-6, 6-3, 3-6 ve 6-3'lük setlerle mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
SABALENKA TURNUVAYA VEDA ETTİ
Tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka, Naomi Osaka karşısında korta çıktı. Sabalenka, Japon rakibine 6-2 ve 7-6'lık setlerle mağlup olarak Wimbledon'a veda etti.
OSAKA İLK KEZ ÇEYREK FİNALDE
Kariyerinde 4 grand slam şampiyonluğu bulunan Naomi Osaka, Sabalenka karşısında aldığı galibiyetle önemli bir başarıya imza attı. Japon tenisçi, bu sonuçla kariyerinde ilk kez Wimbledon'da çeyrek finale yükseldi.
Dünya 8 numarası Novak Djokovic, 4. turda Roman Safiullin ile karşılaştı. Sırp tenisçi, rakibini 7-6, 6-3, 3-6 ve 6-3'lük setlerle mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
SABALENKA TURNUVAYA VEDA ETTİ
Tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka, Naomi Osaka karşısında korta çıktı. Sabalenka, Japon rakibine 6-2 ve 7-6'lık setlerle mağlup olarak Wimbledon'a veda etti.
OSAKA İLK KEZ ÇEYREK FİNALDE
Kariyerinde 4 grand slam şampiyonluğu bulunan Naomi Osaka, Sabalenka karşısında aldığı galibiyetle önemli bir başarıya imza attı. Japon tenisçi, bu sonuçla kariyerinde ilk kez Wimbledon'da çeyrek finale yükseldi.