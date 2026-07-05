05 Temmuz
Brezilya-Norveç
0-049'
06 Temmuz
Meksika-İngiltere
03:00
05 Temmuz
Odds Ballklubb-FK Haugesund
1-3
05 Temmuz
FCSB-Union St.Gilloise
0-4
05 Temmuz
Rosenborg-Molde
2-1

Wimbledon'da Sabalenka elendi, Djokovic çeyrek finalde

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Novak Djokovic çeyrek finale yükseldi. Tek kadınlarda ise 1 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka, Naomi Osaka'ya kaybederek elendi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Temmuz 2026 22:42
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Wimbledon'da Sabalenka elendi, Djokovic çeyrek finalde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da 4. tur karşılaşmaları oynandı. İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvada Novak Djokovic yoluna devam ederken, Aryna Sabalenka turnuvaya veda etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla DJOKOVIC ÇEYREK FİNALDE

Dünya 8 numarası Novak Djokovic, 4. turda Roman Safiullin ile karşılaştı. Sırp tenisçi, rakibini 7-6, 6-3, 3-6 ve 6-3'lük setlerle mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

SABALENKA TURNUVAYA VEDA ETTİ

Tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka, Naomi Osaka karşısında korta çıktı. Sabalenka, Japon rakibine 6-2 ve 7-6'lık setlerle mağlup olarak Wimbledon'a veda etti.

OSAKA İLK KEZ ÇEYREK FİNALDE

Kariyerinde 4 grand slam şampiyonluğu bulunan Naomi Osaka, Sabalenka karşısında aldığı galibiyetle önemli bir başarıya imza attı. Japon tenisçi, bu sonuçla kariyerinde ilk kez Wimbledon'da çeyrek finale yükseldi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.