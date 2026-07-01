Haber Tarihi: 01 Temmuz 2026 16:26 -
Güncelleme Tarihi:
01 Temmuz 2026 16:26
Bugün Dünya Kupası Maçı Var mı? 1 Temmuz 2026 Dünya Kupası Maç Programı
2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan son 32 turu karşılaşmalarıyla devam ediyor. Futbolseverler, "Bugün Dünya Kupası maçı var mı?" sorusunun yanıtını ve günün maç programını araştırıyor.
Evet, bugün Dünya Kupası'nda maçlar oynanacak. Son 32 turunda takımlar bir üst tura yükselmek için mücadele edecek.
1 Temmuz 2026 Dünya Kupası maçlarıBugünün programında yer alan karşılaşmalar şöyle:Fransa - İsveçMeksika - Ekvadorİngiltere - Demokratik Kongo CumhuriyetiBelçika - SenegalBu maçların ardından kazanan takımlar son 16 turuna yükselme hakkı kazanacak.Dünya Kupası son 32 turu nasıl oynanıyor?2026 Dünya Kupası'nda son 32 turu tek maç eleme sistemiyle oynanıyor.Karşılaşmalarda:
90 dakika sonunda eşitlik olursa uzatma oynanıyor.Uzatmalarda da skor değişmezse seri penaltı atışları yapılıyor.Kazanan takım yoluna devam ederken kaybeden takım turnuvaya veda ediyor.Bugün hangi takımlar sahaya çıkıyor?Dünya Kupası'nın eleme aşamasında büyük takımlar kritik mücadelelere çıkıyor. Fransa, İngiltere ve Belçika gibi ekipler son 16 turuna kalabilmek için sahada olacak.Sonuç: Bugün Dünya Kupası Maçı Var mı?Evet, bugün Dünya Kupası'nda maç var. 1 Temmuz 2026 tarihinde son 32 turu kapsamında önemli karşılaşmalar oynanacak ve turnuvada yoluna devam edecek takımlar belli olacak.
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