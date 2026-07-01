Bugün Dünya Kupası Maçı Var mı? 1 Temmuz 2026 Dünya Kupası Maç Programı

Evet, bugün Dünya Kupası'nda maçlar oynanacak. Son 32 turunda takımlar bir üst tura yükselmek için mücadele edecek.

1 Temmuz 2026 Dünya Kupası maçları

Bugünün programında yer alan karşılaşmalar şöyle:

Fransa - İsveç

Meksika - Ekvador

İngiltere - Demokratik Kongo Cumhuriyeti

Belçika - Senegal

Bu maçların ardından kazanan takımlar son 16 turuna yükselme hakkı kazanacak.

Dünya Kupası son 32 turu nasıl oynanıyor?

2026 Dünya Kupası'nda son 32 turu tek maç eleme sistemiyle oynanıyor.

Karşılaşmalarda:

90 dakika sonunda eşitlik olursa uzatma oynanıyor.

Uzatmalarda da skor değişmezse seri penaltı atışları yapılıyor.

Kazanan takım yoluna devam ederken kaybeden takım turnuvaya veda ediyor.

Bugün hangi takımlar sahaya çıkıyor?

Dünya Kupası'nın eleme aşamasında büyük takımlar kritik mücadelelere çıkıyor. Fransa, İngiltere ve Belçika gibi ekipler son 16 turuna kalabilmek için sahada olacak.

Sonuç: Bugün Dünya Kupası Maçı Var mı?

Evet, bugün Dünya Kupası'nda maç var. 1 Temmuz 2026 tarihinde son 32 turu kapsamında önemli karşılaşmalar oynanacak ve turnuvada yoluna devam edecek takımlar belli olacak.