Haber Tarihi: 01 Temmuz 2026 16:26 - Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2026 16:26

Bugün Dünya Kupası Maçı Var mı? 1 Temmuz 2026 Dünya Kupası Maç Programı

2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan son 32 turu karşılaşmalarıyla devam ediyor. Futbolseverler, "Bugün Dünya Kupası maçı var mı?" sorusunun yanıtını ve günün maç programını araştırıyor.

Bugün Dünya Kupası Maçı Var mı? 1 Temmuz 2026 Dünya Kupası Maç Programı
Abone Ol
Evet, bugün Dünya Kupası'nda maçlar oynanacak. Son 32 turunda takımlar bir üst tura yükselmek için mücadele edecek.
1 Temmuz 2026 Dünya Kupası maçları

Bugünün programında yer alan karşılaşmalar şöyle:

Fransa - İsveç
Meksika - Ekvador
İngiltere - Demokratik Kongo Cumhuriyeti
Belçika - Senegal

Bu maçların ardından kazanan takımlar son 16 turuna yükselme hakkı kazanacak.

Dünya Kupası son 32 turu nasıl oynanıyor?

2026 Dünya Kupası'nda son 32 turu tek maç eleme sistemiyle oynanıyor.

Karşılaşmalarda:


90 dakika sonunda eşitlik olursa uzatma oynanıyor.
Uzatmalarda da skor değişmezse seri penaltı atışları yapılıyor.
Kazanan takım yoluna devam ederken kaybeden takım turnuvaya veda ediyor.
Bugün hangi takımlar sahaya çıkıyor?

Dünya Kupası'nın eleme aşamasında büyük takımlar kritik mücadelelere çıkıyor. Fransa, İngiltere ve Belçika gibi ekipler son 16 turuna kalabilmek için sahada olacak.

Sonuç: Bugün Dünya Kupası Maçı Var mı?

Evet, bugün Dünya Kupası'nda maç var. 1 Temmuz 2026 tarihinde son 32 turu kapsamında önemli karşılaşmalar oynanacak ve turnuvada yoluna devam edecek takımlar belli olacak.

Diğer Haberler

Sakaryaspor'da Enes Zengin güven tazeledi TFF 2. Lig Sakaryaspor'da Enes Zengin güven tazeledi
Bugün Dünya Kupası Maçı Var mı? 1 Temmuz 2026 Dünya Kupası Maç Programı Gündem Bugün Dünya Kupası Maçı Var mı? 1 Temmuz 2026 Dünya Kupası Maç Programı
Chelsea, Marco Palestra'yı açıkladı Chelsea Chelsea, Marco Palestra'yı açıkladı
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda 7 veda Futbol Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda 7 veda
Atletico Madrid'de Koke ile devam Atletico Madrid Atletico Madrid'de Koke ile devam
YKS Tercihleri Ne Zaman 2026? Üniversite Tercih Tarihleri Belli Oldu mu? Gündem YKS Tercihleri Ne Zaman 2026? Üniversite Tercih Tarihleri Belli Oldu mu?
Kocaelispor, Alman kanat oyuncusunu kaptı! Kocaelispor Kocaelispor, Alman kanat oyuncusunu kaptı!
Can Uzun'dan A Milli Takım için paylaşım Dünya Kupası 2026 Can Uzun'dan A Milli Takım için paylaşım
Beşiktaş, kamp kadrosunu açıkladı! Beşiktaş Beşiktaş, kamp kadrosunu açıkladı!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Real Madrid çıldırdı: 213 milyon Euro!
2
Leroy Sane için transfer sürprizi!
3
Trabzonspor'dan transferde şov!
4
Talisca için sürpriz talip: Hull City
5
Liverpool yeni stoperini açıkladı: 63.6 milyon Euro!
6
Beşiktaş'ta Trossard için anlaşma!
7
Fenerbahçe, Greenwood için en önde!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.