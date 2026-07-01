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Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda 7 veda

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda 7 oyuncuyla yollar ayrıldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Temmuz 2026 15:37
Haber: AA, Fotoğraf: Instagram
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda 7 veda
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Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı'nda 7 oyuncuyla yollar ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon planlaması kapsamında Zoe Van Eynde, Elena Santos, Göknur Güleryüz, Maria Paula Salas, Mariam Diakite, Karyna Alkhovik ve Olga Massombo ile yollarımız ayrılmıştır. Sporcularımıza kulübümüze yaptıkları katkılardan ötürü teşekkür ediyor, kariyerlerinin devamında başarılar diliyoruz." denildi.

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