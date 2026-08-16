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Manchester City'den Rodri için 70 milyon euro'ya ret

Rodri için bonuslar dahil 80 milyon euro bekleyen Manchester City, Barcelona'nın 60+10 milyon euro'luk teklifini geri çevirdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Ağustos 2026 14:05
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Manchester City'den Rodri için 70 milyon euro'ya ret
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Manchester City ile Barcelona arasında Rodri transferi için görüşmeler devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Barcelona, İspanyol orta saha oyuncusunun transferi için Manchester City'ye yeni bir teklifte bulundu.

BARCELONA'DAN YENİ TEKLİF

Marca'da yer alan habere göre, Barcelona, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu için Manchester City'ye 60 milyon euro bonservis ve 10 milyon euro bonus teklif etti.

MANCHESTER CITY'DEN RET

Rodri için bonuslar dahil 80 milyon euro bekleyen Manchester City, Barcelona'nın bu teklifini kabul etmedi.

Toplamda 70 milyon euro'luk teklifi kabul edilmeyen Barcelona, deneyimli oyuncunun transferi için girişimlerine devam ediyor.

BİR YIL SÖZLEŞMESİ KALDI

Güncel piyasa değeri 55 milyon euro olarak gösterilen Rodri'nin, Manchester City ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. 

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