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Eren Dinkçi, Werder Bremen'e geri dönüyor!

Werder Bremen, Freiburg forması giyen 24 yaşındaki Türk sağ kanat oyuncusu Eren Dinkçi'nin kiralık transferi için sözlü anlaşmaya vardı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Ağustos 2026 13:11
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Eren Dinkçi, Werder Bremen'e geri dönüyor!
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Almanya Ligi takımlarından Werder Bremen, hücum hattını Eren Dinkçi ile güçlendirmeye hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sky Sport Almanya'nın haberine göre Werder Bremen, 2024 yılında 5 milyon euro karşılığında Freiburg'a sattığı 24 yaşındaki futbolcunun kiralık transferi konusunda kulübü Freiburg ile sözlü anlaşma sağladı.

Eren Dinkçi'nin kısa süre içerisinde sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor. Kontrollerin ardından transfer sürecinin tamamlanması ve resmi açıklamanın yapılması planlanıyor.

Eren Dinkçi, geçen sezon Freiburg ve Heidenheim formalarıyla tüm kulvarlarda 26 maça çıkarken 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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