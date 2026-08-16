'Osimhen aradı, Metu da Galatasaray'a geldi!'

Galatasaray MCT Technic Genel Menajeri Özgün Önver, sarı-kırmızılı basketbol takımının transfer çalışmalarıyla ilgili HT Spor'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Önver, Chimezie Metu transferinde Victor Osimhen'den yardım aldıklarını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "İSTEDİĞİMİZ OYUNCULARIN BİRÇOĞUNU ALABİLDİK"
Transfer döneminin ortasında göreve geldiğini belirten Özgün Önver, yapılan planlama sonucunda hedefledikleri birçok oyuncuyu kadroya kattıklarını ifade etti.
Önver, "Ben transfer sezonunun ortasında geldim ancak koçumuzla yaptığımız görüşmeler sonucunda istediğimiz oyuncuların birçoğunu alabildik." dedi.
"GALATASARAY'DA BİR ŞEYLER OLUYOR"
Alen Smailagić'in transfer sürecine de değinen Önver, oyuncuyu kadroya katabileceklerine başlangıçta çok inanmadıklarını söyledi.
Özgün Önver, "Smailagić'i hocamızla konuştuğumuzda alabileceğimize çok inanmadık. Şehmus ve Metu transferlerinden sonra Smailagić'e gidince, esasında 'Galatasaray'da bir şeyler oluyor' diyerek onu ikna etmek daha kolay oldu." ifadelerini kullandı.
Şehmus'un transfer süreci hakkında da konuşan Önver, "Şehmus'a Galatasaray'da daha fazla sorumluluk alacağını anlattık. Sağ olsun, o da bizlere inandı." açıklamasını yaptı.
METU'YU OSIMHEN ARADI
Chimezie Metu transferinin perde arkasını anlatan Özgün Önver, Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'in bu süreçte devreye girdiğini açıkladı.
Önver, şu ifadeleri kullandı:
"Metu, Nijerya vatandaşı. Nijerya vatandaşları İspanya'da yerli statüsünde oynayabiliyor. Baskonia ve Real Madrid'in, hatta Barcelona'nın onu alma ihtimali vardı. Metu transferinde Osimhen'i devreye soktuk.
Metu'nun hem Nijerya vatandaşı olması hem de futbola çok büyük ilgi duyması bizi Osimhen'e yönlendirdi. Macit Bey de bu noktada devreye girdi. Osimhen'den Metu'yu aramasını istedik. Metu da bu görüşmenin ardından Galatasaray'a gelmek istedi."
Transfer döneminin ortasında göreve geldiğini belirten Özgün Önver, yapılan planlama sonucunda hedefledikleri birçok oyuncuyu kadroya kattıklarını ifade etti.
Önver, "Ben transfer sezonunun ortasında geldim ancak koçumuzla yaptığımız görüşmeler sonucunda istediğimiz oyuncuların birçoğunu alabildik." dedi.
"GALATASARAY'DA BİR ŞEYLER OLUYOR"
Alen Smailagić'in transfer sürecine de değinen Önver, oyuncuyu kadroya katabileceklerine başlangıçta çok inanmadıklarını söyledi.
Özgün Önver, "Smailagić'i hocamızla konuştuğumuzda alabileceğimize çok inanmadık. Şehmus ve Metu transferlerinden sonra Smailagić'e gidince, esasında 'Galatasaray'da bir şeyler oluyor' diyerek onu ikna etmek daha kolay oldu." ifadelerini kullandı.
Şehmus'un transfer süreci hakkında da konuşan Önver, "Şehmus'a Galatasaray'da daha fazla sorumluluk alacağını anlattık. Sağ olsun, o da bizlere inandı." açıklamasını yaptı.
METU'YU OSIMHEN ARADI
Chimezie Metu transferinin perde arkasını anlatan Özgün Önver, Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'in bu süreçte devreye girdiğini açıkladı.
Önver, şu ifadeleri kullandı:
"Metu, Nijerya vatandaşı. Nijerya vatandaşları İspanya'da yerli statüsünde oynayabiliyor. Baskonia ve Real Madrid'in, hatta Barcelona'nın onu alma ihtimali vardı. Metu transferinde Osimhen'i devreye soktuk.
Metu'nun hem Nijerya vatandaşı olması hem de futbola çok büyük ilgi duyması bizi Osimhen'e yönlendirdi. Macit Bey de bu noktada devreye girdi. Osimhen'den Metu'yu aramasını istedik. Metu da bu görüşmenin ardından Galatasaray'a gelmek istedi."