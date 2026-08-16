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Juventus'tan Emiliano Martinez için yeni teklif!

Juventus, Emiliano Martinez için Aston Villa'ya yeni bir teklifte bulundu. Juventus ve Aston Villa arasında yapılan görüşmelerde farkın azaldığı belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Ağustos 2026 13:17
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Juventus'tan Emiliano Martinez için yeni teklif!
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Kalesine bir takviye yapmak isteyen Juventus, Aston Villa'dan Emiliano Martinez transferinden vazgeçmiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fenerbahçe'den Ederson'u da gündeminde tutan İtalyan ekibi, Emiliano Martinez için Aston Villa'ya yeni bir teklif yaptı.

FARK AZALIYOR

The Athletic'te yer alan habere göre, Juventus, Arjantinli file bekçisi için Aston Villa'ya 7+3 milyon euro'luk bir teklif sundu. Aston Villa, 33 yaşındaki deneyimli file bekçisi için net 10 milyon euro istiyor.

Juventus ve Aston Villa arasında yapılan görüşmelerde farkın azaldığı belirtildi. İtalyan ekibi, Emiliano Martinez ile de kişisel şartlarda söz kesti.

EDERSON RAFA KALKACAK

Emiliano Martinez'in Juventus'a transfer olması durumunda İtalyan ekibinin, Fenerbahçe'den Ederson transferini rafa kaldırması bekleniyor.

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