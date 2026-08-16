Samsunspor'da ilk hafta öncesi 6 eksik

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında pazartesi günü Göztepe ile sahasında karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 21.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Kadir Sağlam yönetecek.
Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Samsunspor, Göztepe'yi yenerek lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor.
Kırmızı-beyazlı takımda Tanguy Coulibaly, Elayis Tavsan, Yunus Emre Çift, Jaures Assoumou, Igor Drapinski sakatlıkları nedeniyle, yeni transfer Eliot Watt ise İskoçya Futbol Federasyonu tarafından verilen 1 maçlık cezadan dolayı Göztepe karşısında forma giyemeyecek.
Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Samsunspor, Göztepe'yi yenerek lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor.
Kırmızı-beyazlı takımda Tanguy Coulibaly, Elayis Tavsan, Yunus Emre Çift, Jaures Assoumou, Igor Drapinski sakatlıkları nedeniyle, yeni transfer Eliot Watt ise İskoçya Futbol Federasyonu tarafından verilen 1 maçlık cezadan dolayı Göztepe karşısında forma giyemeyecek.