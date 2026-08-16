Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında bir çocuğun formasının çıkarttırılmasına ilişkin soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Süper Lig'de oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe müsabakasında bir çocuğun üzerinden formasının çıkartılmasına ilişkin soruşturma başlatılarak gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz Eryaman Stadı'nda oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe Türkiye Süper Ligi müsabakasında küçük bir çocuğun üzerinden formasının çıkarttırılması şeklinde meydana gelen olayda; şüpheli hakkında 6222 sayılı kanun ve 5237 sayılı kanunun 109/3-f maddeleri uyarınca soruşturma başlatılmış ve gözaltı kararı verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.





Gençlerbirliği Kulübü de yaşanan olayla ilgili açıklama yayımladı.





Başkent ekibinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:





"Cumhuriyet ile yaşıt bir asırlık çınar olan Gençlerbirliği Spor Kulübü 103 yıllık mazisiyle yetiştirdiği "zeki, çevik ve ahlaklı" sporcularıyla, misafirperver seyircisiyle, sadık taraftarıyla Türk futbolunda eşsiz bir konuma sahiptir.





Yıllarca birçok sportif başarıya imza atmış kulübümüz, önemli bir spor okulu ve örnek gösterilecek bir spor ekolüdür.





Bugün oynanan mücadelede, bir çocuğumuzun üzerindeki Fenerbahçe formasının çıkarılmaya çalışıldığı görüntüler bizleri derinden üzmüştür.





Bu saygısızlık yalnızca minik bir Fenerbahçe taraftarına değil; 103 yıllık Gençlerbirliği tarihine yapılmıştır.





Yaşanan bu hadise, ne futbolun değerleriyle ne de Gençlerbirliği'nin tribün kültürüyle bağdaşır.





Hele ki söz konusu olan küçük bir çocuksa, bu durum açıkça kabul edilemez bir davranıştır.





Bizim için rakip takımın formasını giyen bir çocuk her şeyden önce bizim çocuğumuzdur.





Yaşanan bu münferit olayı kınıyor, minik Fenerbahçeli evladımızın ve ailesinin yaşadığı üzüntüyü paylaşıyoruz. Her bir seyircinin tribünde kendini güvende hissetme hakkının ve futbol sevgisinin yanında olduğumuzu özellikle vurguluyoruz.



Bu üzücü olayın takipçisi olacağımızı, küçük çocuğumuzu tuttuğu takımın formasıyla en kısa sürede tesislerimizde ağırlamak istediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."



FENERBAHÇE YÖNETİMİ MAÇA DAVET ETTİ



Öte yandan DHA'nın haberine göre Fenerbahçe yönetimi Gençlerbirliği taraftarlarının formasını çıkarttığı minik Fenerbahçe taraftarını Lyon maçına davet etti.

















