Manisa'dan 1. Lig'e süper başlangıç

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Manisa FK ile Vanspor karşı karşıya geldi. Mümin Özkasap Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Manisa, 4-1'lik skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Manisa'ya galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Sheikne Sylla, 20 ve 51. dakikalarda Julien Anziani ve 25. dakikada Jonathan Lindseth kaydetti.
Vanspor'un tek golü 69. dakikada Ozan Kökçü'den geldi.
Ligde ikide iki yapan Manisa FK, puanını 6 yaptı.
İlk iki maçından mağlup ayrılan Vanspor, puanla tanışamadı.
Manisa, gelecek hafta Sivasspor deplasmanına gidecek. Vanspor ise İstanbulspor maçında puanlarla tanışmaya çalışacak.
DETAYLAR BİRAZDAN...
Vanspor'un tek golü 69. dakikada Ozan Kökçü'den geldi.
Ligde ikide iki yapan Manisa FK, puanını 6 yaptı.
İlk iki maçından mağlup ayrılan Vanspor, puanla tanışamadı.
Manisa, gelecek hafta Sivasspor deplasmanına gidecek. Vanspor ise İstanbulspor maçında puanlarla tanışmaya çalışacak.
DETAYLAR BİRAZDAN...