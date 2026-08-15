15 Ağustos
Gençlerbirliği-Fenerbahçe
2-1
15 Ağustos
Kasımpaşa-Trabzonspor
1-1
15 Ağustos
Greuther Fürth-Nürnberg
2-4
15 Ağustos
Rio Ave-FC Porto
0-164'
15 Ağustos
Sturm Graz-Altach
1-0
15 Ağustos
OH Leuven-Club Brugge
0-3
15 Ağustos
Genk-Westerlo
3-2
15 Ağustos
Kortrijk-Royal Antwerp
0-3
15 Ağustos
Union St.Gilloise-Zulte Waregem
0-0
15 Ağustos
Kaiserslautern-Karlsruher SC
0-0
15 Ağustos
Osnabrueck-Magdeburg
0-3
15 Ağustos
Hertha Berlin-FC Heidenheim
4-1
15 Ağustos
Excelsior-PSV Eindhoven
1-2
15 Ağustos
Fortuna Sittard-Cambuur
3-1
15 Ağustos
Konyaspor-Rizespor
0-1
15 Ağustos
FC Utrecht-Alkmaar
1-4
15 Ağustos
Willem-NEC Nijmegen
1-4
15 Ağustos
Sevilla-Rayo Vallecano
1-153'
15 Ağustos
Alaves-Getafe
3-0
15 Ağustos
Manisa FK-Vanspor FK
4-1
15 Ağustos
Bursaspor-Iğdır FK
1-0
15 Ağustos
İstanbulspor-Bodrum FK
2-2
15 Ağustos
Karagümrük-Ümraniye
2-1
15 Ağustos
Gaziantep FK-Alanyaspor
1-1
15 Ağustos
CSKA Moskova-Fakel Voronej FK
1-0

Manisa'dan 1. Lig'e süper başlangıç

Manisa FK, Boluspor'un ardından Vanspor'u da mağlup etti ve 1. Lig'e ikide iki ile başladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Ağustos 2026 23:24
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Manisa'dan 1. Lig'e süper başlangıç
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Manisa FK ile Vanspor karşı karşıya geldi. Mümin Özkasap Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Manisa, 4-1'lik skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Manisa'ya galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Sheikne Sylla, 20 ve 51. dakikalarda Julien Anziani ve 25. dakikada Jonathan Lindseth kaydetti.

Vanspor'un tek golü 69. dakikada Ozan Kökçü'den geldi.

Ligde ikide iki yapan Manisa FK, puanını 6 yaptı.

İlk iki maçından mağlup ayrılan Vanspor, puanla tanışamadı.

Manisa, gelecek hafta Sivasspor deplasmanına gidecek. Vanspor ise İstanbulspor maçında puanlarla tanışmaya çalışacak.

DETAYLAR BİRAZDAN...

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.