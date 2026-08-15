Sarıyer Spor Kulübü ile SMS Grup arasında isim sponsorluğu anlaşması

Sarıyer Spor Kulübü ile SMS Grup arasında 2026–2027 sezonunu kapsayan isim sponsorluğu anlaşması, düzenlenen imza töreniyle kamuoyuna duyuruldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Gerçekleştirilen imza törenine Sarıyer Spor Kulübü Başkanı Ahmet Emre Yaldız, Başkan Yardımcısı Murat Akdemir, SMS Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Semih Öztürk ve SMS Grup Hukuk Müşaviri Zeynep Öztürk katıldı.
Anlaşma kapsamında SMS Grup, 2026–2027 sezonunda Sarıyer Spor Kulübü'nün isim sponsoru olarak kulübün yanında yer alacak.
86 yıllık tarihi, Boğaz'la özdeşleşen kimliği ve güçlü taraftar kültürüyle Türk futbolunun köklü değerlerinden biri olan Sarıyer Spor Kulübü, bu iş birliğiyle sportif hedeflerinin yanı sıra kurumsal ve ticari yapılanmasını da güçlendirmeyi amaçlıyor.
İmza töreninde konuşan Sarıyer Spor Kulübü Başkanı Ahmet Emre Yaldız, kulübün sportif hedeflerinin yanı sıra kurumsal yapısını da güçlendirecek uzun vadeli ve sürdürülebilir iş birliklerine büyük önem verdiklerini belirtti. SMS Grup ile geçtiğimiz sezon başlayan birlikteliğin, karşılıklı güven temelinde her geçen gün daha da güçlendiğini ifade eden Yaldız, SMS Grup'un Sarıyer Spor Kulübü'ne duyduğu güvenin ve kulübe sağladığı değerli desteğin kendileri için büyük anlam taşıdığını vurguladı. Yeni sezonda artarak devam edecek bu güçlü yol arkadaşlığının her iki taraf için de hayırlı olmasını dileyen Yaldız, desteklerinden dolayı SMS Grup ailesine teşekkür etti.
SMS Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Semih Öztürk, konuşmasında SMS Grup'un 1997 yılında kurulduğunu; zaman içinde inşaat ve taahhüt işlerinin yanı sıra enerji ve gayrimenkul yatırımlarını da faaliyet alanlarına eklediğini belirtti. İstanbul'da yürüttükleri projelerle birlikte SMS Grup adının şehirde daha fazla duyulacağını ifade eden Öztürk, Sarıyer Spor Kulübü ile devam eden iş birliğinden büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Bu sezon da kulübe verdikleri desteğin artarak süreceğini vurgulayan Öztürk, Sarıyer Spor Kulübü'nü Süper Lig'de görmeyi arzu ettiklerini söyledi.
Sarıyer Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Murat Akdemir ise, "SMS Grup ile geçtiğimiz sezon başlayan isim sponsorluğu iş birliğimizin yeni sezonda da devam etmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu birlikteliğin devam etmesi, karşılıklı güvenin ve Sarıyer Spor Kulübü'nün geleceğine duyulan inancın önemli bir göstergesidir. Kulübümüzün sportif hedeflerine ve marka değerine önemli katkı sağlayacağına inandığımız bu iş birliği için SMS Grup ailesine teşekkür ediyor, anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
SMS Grup Hukuk Müşaviri Zeynep Öztürk ise Sarıyer Spor Kulübü ile geçtiğimiz sezon başlayan birlikteliklerinin zaman içinde bir sponsorluk ilişkisinin ötesine geçerek güçlü bir yol arkadaşlığına dönüştüğünü belirtti. Sarıyer Spor Kulübü ailesini bu kez Beylerbeyi'ndeki ofislerinde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Öztürk, yeni sezonda da aynı heyecanla kulübün yanında olmaya devam edeceklerini söyledi ve Sarıyer Spor Kulübü'ne başarılarla dolu bir sezon diledi.
Sarıyer Spor Kulübü, 2026–2027 sezonunda sahadaki hedeflerinin yanı sıra kurumsal yapısını ve marka değerini ileri taşıyacak güçlü iş birlikleriyle yoluna devam edecek.
Sarıyer Spor Kulübü olarak, kulübümüze verdikleri değerli destek ve duydukları güven için SMS Grup'a teşekkür ediyor; 2026–2027 sezonu isim sponsorluğu anlaşmasının Sarıyer camiasına ve SMS Grup'a hayırlı olmasını diliyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Anlaşma kapsamında SMS Grup, 2026–2027 sezonunda Sarıyer Spor Kulübü'nün isim sponsoru olarak kulübün yanında yer alacak.
86 yıllık tarihi, Boğaz'la özdeşleşen kimliği ve güçlü taraftar kültürüyle Türk futbolunun köklü değerlerinden biri olan Sarıyer Spor Kulübü, bu iş birliğiyle sportif hedeflerinin yanı sıra kurumsal ve ticari yapılanmasını da güçlendirmeyi amaçlıyor.
İmza töreninde konuşan Sarıyer Spor Kulübü Başkanı Ahmet Emre Yaldız, kulübün sportif hedeflerinin yanı sıra kurumsal yapısını da güçlendirecek uzun vadeli ve sürdürülebilir iş birliklerine büyük önem verdiklerini belirtti. SMS Grup ile geçtiğimiz sezon başlayan birlikteliğin, karşılıklı güven temelinde her geçen gün daha da güçlendiğini ifade eden Yaldız, SMS Grup'un Sarıyer Spor Kulübü'ne duyduğu güvenin ve kulübe sağladığı değerli desteğin kendileri için büyük anlam taşıdığını vurguladı. Yeni sezonda artarak devam edecek bu güçlü yol arkadaşlığının her iki taraf için de hayırlı olmasını dileyen Yaldız, desteklerinden dolayı SMS Grup ailesine teşekkür etti.
SMS Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Semih Öztürk, konuşmasında SMS Grup'un 1997 yılında kurulduğunu; zaman içinde inşaat ve taahhüt işlerinin yanı sıra enerji ve gayrimenkul yatırımlarını da faaliyet alanlarına eklediğini belirtti. İstanbul'da yürüttükleri projelerle birlikte SMS Grup adının şehirde daha fazla duyulacağını ifade eden Öztürk, Sarıyer Spor Kulübü ile devam eden iş birliğinden büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Bu sezon da kulübe verdikleri desteğin artarak süreceğini vurgulayan Öztürk, Sarıyer Spor Kulübü'nü Süper Lig'de görmeyi arzu ettiklerini söyledi.
Sarıyer Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Murat Akdemir ise, "SMS Grup ile geçtiğimiz sezon başlayan isim sponsorluğu iş birliğimizin yeni sezonda da devam etmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu birlikteliğin devam etmesi, karşılıklı güvenin ve Sarıyer Spor Kulübü'nün geleceğine duyulan inancın önemli bir göstergesidir. Kulübümüzün sportif hedeflerine ve marka değerine önemli katkı sağlayacağına inandığımız bu iş birliği için SMS Grup ailesine teşekkür ediyor, anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
SMS Grup Hukuk Müşaviri Zeynep Öztürk ise Sarıyer Spor Kulübü ile geçtiğimiz sezon başlayan birlikteliklerinin zaman içinde bir sponsorluk ilişkisinin ötesine geçerek güçlü bir yol arkadaşlığına dönüştüğünü belirtti. Sarıyer Spor Kulübü ailesini bu kez Beylerbeyi'ndeki ofislerinde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Öztürk, yeni sezonda da aynı heyecanla kulübün yanında olmaya devam edeceklerini söyledi ve Sarıyer Spor Kulübü'ne başarılarla dolu bir sezon diledi.
Sarıyer Spor Kulübü, 2026–2027 sezonunda sahadaki hedeflerinin yanı sıra kurumsal yapısını ve marka değerini ileri taşıyacak güçlü iş birlikleriyle yoluna devam edecek.
Sarıyer Spor Kulübü olarak, kulübümüze verdikleri değerli destek ve duydukları güven için SMS Grup'a teşekkür ediyor; 2026–2027 sezonu isim sponsorluğu anlaşmasının Sarıyer camiasına ve SMS Grup'a hayırlı olmasını diliyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.