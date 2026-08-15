Galatasaray'a Bruno Fernandes'ten sıcak haber!

Galatasaray'ın yeni sezon öncesinde orta saha transferi için gündeminde tuttuğu belirtilen Bruno Fernandes cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Manchester United, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Polonya'da gerçekleştireceği kampın kadrosunu açıkladı. İngiliz ekibinin belirlediği kafilede takım kaptanı Bruno Fernandes de yer aldı.
BRUNO FERNANDES KADRODA
Galatasaray'ın 10 numara pozisyonu için transfer listesinde bulunduğu belirtilen Portekizli orta saha oyuncusu, Manchester United'ın kamp kadrosunun orta saha bölümünde kendisine yer buldu.
Manchester United'ın Polonya kampı için açıkladığı kadro şöyle:
Freddie Heath, Dermot Mee, Senne Lammens.
Harry Amass, Diogo Dalot, Patrick Chinazaekpere Dorgu, Ayden Heaven, Harry Maguire, Lisandro Martinez, Noussair Mazraoui, Luke Shaw, Leny Yoro.
Toby Collyer, Bruno Fernandes, Jack Fletcher, Tyler Fletcher, Kobbie Mainoo, Andrey Santos, Youri Tielemans.
Amad, Matheus Cunha, JJ Gabriel, Shea Lacey, Bryan Mbeumo, Marcus Rashford, Joshua Zirkzee.
BRUNO FERNANDES KADRODA
Galatasaray'ın 10 numara pozisyonu için transfer listesinde bulunduğu belirtilen Portekizli orta saha oyuncusu, Manchester United'ın kamp kadrosunun orta saha bölümünde kendisine yer buldu.
Manchester United'ın Polonya kampı için açıkladığı kadro şöyle:
Freddie Heath, Dermot Mee, Senne Lammens.
Harry Amass, Diogo Dalot, Patrick Chinazaekpere Dorgu, Ayden Heaven, Harry Maguire, Lisandro Martinez, Noussair Mazraoui, Luke Shaw, Leny Yoro.
Toby Collyer, Bruno Fernandes, Jack Fletcher, Tyler Fletcher, Kobbie Mainoo, Andrey Santos, Youri Tielemans.
Amad, Matheus Cunha, JJ Gabriel, Shea Lacey, Bryan Mbeumo, Marcus Rashford, Joshua Zirkzee.