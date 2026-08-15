15 Ağustos
Gençlerbirliği-Fenerbahçe
21:30
15 Ağustos
Kasımpaşa-Trabzonspor
19:00
15 Ağustos
Greuther Fürth-Nürnberg
14:00
15 Ağustos
Rio Ave-FC Porto
22:30
15 Ağustos
Sturm Graz-Altach
20:30
15 Ağustos
OH Leuven-Club Brugge
21:45
15 Ağustos
Genk-Westerlo
21:45
15 Ağustos
Kortrijk-Royal Antwerp
19:15
15 Ağustos
Union St.Gilloise-Zulte Waregem
17:00
15 Ağustos
Kaiserslautern-Karlsruher SC
21:30
15 Ağustos
Osnabrueck-Magdeburg
14:00
15 Ağustos
Hertha Berlin-FC Heidenheim
14:00
15 Ağustos
Excelsior-PSV Eindhoven
21:00
15 Ağustos
Fortuna Sittard-Cambuur
22:00
15 Ağustos
Konyaspor-Rizespor
19:00
15 Ağustos
FC Utrecht-Alkmaar
19:45
15 Ağustos
Willem-NEC Nijmegen
17:30
15 Ağustos
Sevilla-Rayo Vallecano
22:30
15 Ağustos
Alaves-Getafe
20:30
15 Ağustos
Manisa FK-Vanspor FK
21:30
15 Ağustos
Bursaspor-Iğdır FK
21:30
15 Ağustos
İstanbulspor-Bodrum FK
19:00
15 Ağustos
Karagümrük-Ümraniye
19:00
15 Ağustos
Gaziantep FK-Alanyaspor
21:30
15 Ağustos
CSKA Moskova-Fakel Voronej FK
16:15

Galatasaray'a Bruno Fernandes'ten sıcak haber!

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer aldığı belirtilen Bruno Fernandes hakkında Manchester United'dan yeni bir gelişme geldi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Ağustos 2026 12:53 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2026 13:07
Haber: Sporx.com dış haberler
Galatasaray'a Bruno Fernandes'ten sıcak haber!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Galatasaray'ın yeni sezon öncesinde orta saha transferi için gündeminde tuttuğu belirtilen Bruno Fernandes cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Manchester United, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Polonya'da gerçekleştireceği kampın kadrosunu açıkladı. İngiliz ekibinin belirlediği kafilede takım kaptanı Bruno Fernandes de yer aldı.

BRUNO FERNANDES KADRODA

Galatasaray'ın 10 numara pozisyonu için transfer listesinde bulunduğu belirtilen Portekizli orta saha oyuncusu, Manchester United'ın kamp kadrosunun orta saha bölümünde kendisine yer buldu.

Manchester United'ın Polonya kampı için açıkladığı kadro şöyle:

Freddie Heath, Dermot Mee, Senne Lammens.

Harry Amass, Diogo Dalot, Patrick Chinazaekpere Dorgu, Ayden Heaven, Harry Maguire, Lisandro Martinez, Noussair Mazraoui, Luke Shaw, Leny Yoro.

Toby Collyer, Bruno Fernandes, Jack Fletcher, Tyler Fletcher, Kobbie Mainoo, Andrey Santos, Youri Tielemans.

Amad, Matheus Cunha, JJ Gabriel, Shea Lacey, Bryan Mbeumo, Marcus Rashford, Joshua Zirkzee.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.