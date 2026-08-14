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14 Ağustos
Klaksvik-Lech Poznan
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14 Ağustos
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Victor Osimhen maç sonu tribüne gitti!

Victor Osimhen maç sonu kendisine gelen destek sonrası taraftarın yanına giderek kısa bir konuşma yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Ağustos 2026 23:53
Haber: Sporx.com
Victor Osimhen maç sonu tribüne gitti!
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Galatasaray'ın Süper Lig'in Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından Victor Osimhen kale arkası tribününe gitti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmada iki gol atan ve Galatasaray'a puan getiren Nijeryalı yıldızın maç sonu tribüen gitmesi dikkat çekti.

Victor Osimhen maç sonu kendisine gelen destek sonrası taraftarın yanına giderek kısa bir konuşma yaptı.

Sarı-kırmızılı futbolcu daha sonra soyunma odasının yolunu tuttu.



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