Victor Osimhen maç sonu tribüne gitti!

Galatasaray'ın Süper Lig'in Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından Victor Osimhen kale arkası tribününe gitti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmada iki gol atan ve Galatasaray'a puan getiren Nijeryalı yıldızın maç sonu tribüen gitmesi dikkat çekti.
Victor Osimhen maç sonu kendisine gelen destek sonrası taraftarın yanına giderek kısa bir konuşma yaptı.
Sarı-kırmızılı futbolcu daha sonra soyunma odasının yolunu tuttu.
Victor Osimhen maç sonu kendisine gelen destek sonrası taraftarın yanına giderek kısa bir konuşma yaptı.
Sarı-kırmızılı futbolcu daha sonra soyunma odasının yolunu tuttu.