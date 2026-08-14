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Portland'dan Moda Center'ın yenilenmesi için 120 milyon dolarlık onay

Portland Belediye Meclisi, Moda Center'ın yenilenmesi için 120 milyon dolarlık kamu finansmanına onay verdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Ağustos 2026 16:24
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Portland'dan Moda Center'ın yenilenmesi için 120 milyon dolarlık onay
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Portland Belediye Meclisi, Moda Center'ın yenilenmesi için 120 milyon dolarlık kamu finansmanına onay verdi.

Karar, Portland Trail Blazers'ın uzun vadede şehirde tutulmasına yönelik çalışmalar açısından önemli bir adım olurken, taraflar şimdi yeni kira sözleşmesi için yaklaşık dört buçuk aylık müzakere sürecine girecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Portland Belediye Meclisi, Portland Trail Blazers'ın salonu Moda Center'ın yenilenmesi için 120 milyon dolarlık finansmana onay verdi.

Çarşamba günü gerçekleştirilen oylamada bağlayıcı olmayan ön anlaşma 4'e karşı 8 oyla kabul edildi.

Karara eklenen bir değişiklik ise Blazers'ın yıllık yaklaşık 3,1 milyon dolar kira ödemesini gerektirecek.

Oylama, salonun yenilenmesi için gerekli finansmanın sağlanmasına yönelik aylardır devam eden sürecin son aşamasını oluşturuyor. Ancak alınan karar, Blazers'ın Portland'da kalacağını garanti etmiyor.

Bunun yerine karar, şehir yönetimi ile kulüp arasında yeni bir kira sözleşmesinin hazırlanması için dört buçuk aylık bir müzakere sürecini başlatıyor.

Eyalet, bölge ve yerel yönetim seviyesindeki kamu kuruluşları, Moda Center'ın yenilenmesi için şu ana kadar toplam 573 milyon doların üzerinde finansmana onay verdi.

Takımın Oregon eyalet yasama organı tarafından ayrılan 365 milyon dolarlık kaynağa erişebilmesi için ön anlaşmanın 31 Aralık'a kadar kesinleştirilmesi gerekiyor. Belediye Meclisi'nin nihai kira sözleşmesini ise 17 Aralık'ta oylaması bekleniyor.

Blazers'ın Moda Center'daki mevcut kira sözleşmesi 11 Ekim 2030'a kadar devam ediyor. Taraflar şu anda 20 yıllık yeni bir anlaşma üzerinde görüşmeler yürütüyor.

Takım sahibi Tom Dundon, Blazers'ın salonun yenilenmesi için finansal katkıda bulunmak zorunda olmaması gerektiğini savunuyor.

Kulüp başkanı Dewayne Hankins ise kısa süre önce Portland'ı Blazers açısından iş yapmaya elverişli olmayan bir ortam olarak nitelendirmişti.

Kulüp ayrıca mevcut kira sözleşmesinde yer alan ve Blazers'ın Moda Center'ı "birinci sınıf" standartlarda tutmasını zorunlu kılan maddenin kaldırılmasını talep ediyor.

Blazers yönetimi söz konusu maddenin kulübü olası davalara açık hale getirdiğini savunurken, şehir yetkilileri bu yoruma katılmıyor ve maddenin sözleşmeden çıkarılmasını kabul etmiyor.

Portland Belediye Başkan Yardımcısı Donnie Oliveira, 28 Temmuz'da Hankins'e gönderdiği bir e-postada anlaşmazlığa değindi ve mevcut kira sözleşmesinde şehrin "birinci sınıf" standardına ilişkin yükümlülükleri takıma karşı uygulamamayı kabul ettiğini belirten ifadeleri hatırlattı.

Moda Center, inşa edildiğinden bu yana kapsamlı bir yenilemeden geçmeyen NBA'deki tek salon konumunda.

Portland şehri, 2024 yılında tesisi Paul Allen'ın mirasından 1 dolar karşılığında satın almıştı. Bu işlemin ardından takım ile şehir yönetimi, yıllık 8 ila 10 milyon dolar arasında değişen bakım masraflarını paylaşmaya başlamıştı.

Multnomah County Komiserler Kurulu da geçtiğimiz hafta salonun yenilenmesi için 101,6 milyon dolara kadar finansman sağlanmasını onaylamıştı.

Bu kararın ardından Portland Belediye Meclisi'nin çarşamba günü verdiği onayla birlikte şehrin projeye sağlayacağı mali katkı da kesinleşmiş oldu.

Taraflar arasında yeni kira sözleşmesine yönelik resmi müzakereler ise artık başlayacak.

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