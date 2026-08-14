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Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu Gaziantep FK'ye kiraladı

Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu sezon sonuna kadar Gaziantep FK'ye kiraladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Ağustos 2026 14:46
Haber: Sporx.com
Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu Gaziantep FK'ye kiraladı
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Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nun sezon sonuna kadar Gaziantep FK'ye kiralandığını Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

26 yaşındaki santrforun Galatasaray ile mevcut sözleşmesi, 2026-27 sezonunun sonunda sona erecek.

ÖNCEKİ SEZONU RİZESPOR'DA GEÇİRDİ

Halil Dervişoğlu, geride kalan sezonu Çaykur Rizespor'da kiralık olarak tamamladı. Milli futbolcu, Karadeniz ekibinde 26 karşılaşmada görev alırken 5 gol kaydetti.

BONSERVİSİ 2023'TE ALINDI

Galatasaray, daha önce 2021-22 ve 2022-23 sezonlarında kiralık olarak formasını giyen Halil Dervişoğlu'nun bonservisini 2023 yazında Brentford'dan aldı.

Gaziantep FK ise milli futbolcunun 2024-25 sezonunda kiralık olarak forma giydiği takım olmuştu. Dervişoğlu, yeni sezonda da kariyerine Gaziantep ekibinde kiralık olarak devam edecek.  



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