Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu Gaziantep FK'ye kiraladı

Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nun sezon sonuna kadar Gaziantep FK'ye kiralandığını Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

26 yaşındaki santrforun Galatasaray ile mevcut sözleşmesi, 2026-27 sezonunun sonunda sona erecek.





ÖNCEKİ SEZONU RİZESPOR'DA GEÇİRDİ





Halil Dervişoğlu, geride kalan sezonu Çaykur Rizespor'da kiralık olarak tamamladı. Milli futbolcu, Karadeniz ekibinde 26 karşılaşmada görev alırken 5 gol kaydetti.





BONSERVİSİ 2023'TE ALINDI





Galatasaray, daha önce 2021-22 ve 2022-23 sezonlarında kiralık olarak formasını giyen Halil Dervişoğlu'nun bonservisini 2023 yazında Brentford'dan aldı.



Gaziantep FK ise milli futbolcunun 2024-25 sezonunda kiralık olarak forma giydiği takım olmuştu. Dervişoğlu, yeni sezonda da kariyerine Gaziantep ekibinde kiralık olarak devam edecek.







