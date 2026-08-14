Haber Tarihi: 14 Ağustos 2026 11:04 - Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2026 11:04

Motorine Zam Var mı? 14 Ağustos 2026 Motorin Fiyatlarında Son Durum

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam gündeme geldi. 14 Ağustos 2026 Cuma gününden itibaren motorinin litre fiyatına 8,89 TL zam yapıldı. Benzinin litre fiyatı da aynı tarihte 1,52 TL arttı. Zamlar pompa satış fiyatlarına doğrudan yansıdı.

Motorine Zam Var mı? 14 Ağustos 2026 Motorin Fiyatlarında Son Durum
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14 Ağustos Cuma günü itibarıyla motorinin litre fiyatında 8,89 TL'lik artış gerçekleşti. Böylece son dönemdeki en dikkat çekici fiyat değişikliği motorinde yaşandı.
Benzinin litre fiyatına ise 1,52 TL zam geldi.

Motorin fiyatı neden arttı?

Akaryakıt fiyatlarındaki değişimde Brent petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi düzenlemeleri etkili oluyor. Motorinde yaşanan yüksek artışın öncesinde ise ÖTV düzenlemesiyle maktu ÖTV'nin 13-31 Ağustos tarihleri arasında sıfırlanması dikkat çekti.

Motorin fiyatları ne kadar oldu?

14 Ağustos 2026 itibarıyla motorin fiyatları şehirlere göre farklılık gösteriyor. Örneğin İstanbul Avrupa Yakası'nda motorinin litre fiyatı yaklaşık 79,68 TL, Ankara'da 80,80 TL seviyesinde bulunuyor.

Sonuç: Motorine Zam Var mı?

Evet. 14 Ağustos 2026 Cuma günü itibarıyla motorinin litre fiyatına 8,89 TL zam geldi. Benzinde de 1,52 TL'lik artış yapıldı. Zamların ardından akaryakıt fiyatlarında yeni bir dönem başladı ve motorindeki artış öne çıktı.

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