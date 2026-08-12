Voleybol Maçı Kaç Dakika Sürer? Setler ve Puanlama Nasıl İşler?

Salon voleybolunda maçlar 5 set üzerinden oynanır. Karşılaşmayı ilk 3 seti kazanan takım kazanır.

İlk dört set 25 sayı üzerinden oynanır. Ancak bir takımın seti kazanabilmesi için en az 2 sayı fark yapması gerekir. Örneğin 25-23'lük skor seti bitirirken, 24-24 olması halinde oyun 26-24, 27-25 gibi devam edebilir.

Beşinci set kaç sayıdır?

İlk dört set sonunda skor 2-2 olursa maçın galibini belirlemek için beşinci set oynanır. Bu set 15 sayı üzerinden oynanır ve yine en az 2 sayılık fark gerekir.

Dolayısıyla 14-14'lük bir durumda set 15-14 ile bitmez; takımlardan biri iki sayı fark yakalayana kadar oyun devam eder.

Voleybolda puanlama nasıl yapılır?

Voleybolda her rallinin sonunda sayı kazanılır. Servisi hangi takımın kullandığı önemli olmadan ralliyi kazanan takım hanesine 1 sayı ekler.

Bir takım rakibine karşı 3-0 veya 3-1 kazanırsa 3 puan alır. Maç 3-2 tamamlanırsa kazanan takım 2, kaybeden takım ise 1 puan elde eder.

Bir voleybol seti kaç dakika sürer?

Setlerin süresi sabit değildir. Çekişmeli geçen bir set 25 sayının üzerine çıkabildiği için normalden daha uzun sürebilir. Genellikle bir setin tamamlanması 20-30 dakika civarında sürse de uzayan setlerde bu süre daha da artabilir.

Bu nedenle 3-0 biten bir karşılaşma daha kısa sürerken, 3-2 biten ve uzun rallilerin oynandığı bir maçın toplam süresi 2 saati aşabilir.

Voleybol maçının süresini neler etkiler?

Maçın süresinde en önemli etken oynanan set sayısıdır. Bunun yanında setlerin uzaması, uzun ralliler, oyuncu değişiklikleri, molalar ve hakem incelemeleri de toplam süreyi artırabilir.

Kısacası voleybolda sabit maç süresi yoktur. Karşılaşma üç sette tamamlanabileceği gibi beş sete de uzayabilir ve setlerin uzunluğu da skora göre değişebilir.