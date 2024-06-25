Haber Tarihi: 25 Haziran 2024 09:34 - Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2024 09:34

Ebru Baki Sözcü TV'den ayrıldı mı, neden yok?

Sözcü Tv ekranlarında yayınlanan Para Politika programının sunucusu Ebru Baki'nin bugün ekranlarda yer almamasının üzerine seyircler neden yok, programdan ayrıldı mı aramasını yaptı. 24 Haziran günü yayınlanan bölümde Damla Doğan Tuncel yer aldı.

Ebru Baki Sözcü TV'den ayrıldı mı, neden yok?
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Para Politika programının sunucusu olan Ebru Baki, bugün yayınlanan bölümde yer almadı. Bayram tatilinin ardından yayınlanan bölümde olmaması seyircinin dikkatini çekerken bugün yok mu, nerede merak edildi. Damla Doğan Tuncel, bugün programın sunuculuğunu yapıyor.

SÖZCÜ TV SUNUCUSU EBRU BAKİ BUGÜN 24 HAZİRAN NEDEN YOK?

24 Haziran günü yayınlanan bölümde Ebru Baki yer almadı. Baki'nin yer almaması seyircinin dikkatinden kaçmazken bugün yayınlanan bölümde neden olmadığına dair bir paylaşım yapılmadı. Bugünün sunucusu Damla Doğan Tuncel oldu.

DAMLA DOĞAN TUNCEL KİMDİR?

Sunucu olan isim lise eğitimini Robert Koleji'nde tamamlarken 2007 yılında mezun oldu. Boğaziçi Üniversitesi Siyasi Bilimler ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde eğitimini tamamlamasının ardından çeşitli gazetelerde staj yaptı.

TRT Türk kanalında editör olarak çalışmaya başlayan Tuncel, 1988 yılında dünyaya geldi. Sözcü TV ekranlarında sunuculuk yapmaya devam ediyor.
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