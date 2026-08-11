Haber Tarihi: 11 Ağustos 2026 12:12 - Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2026 12:12

Basketbolda Steps Nedir? Yürüme İhlali Nasıl Oluşur?

Basketbolda steps, oyuncunun top sürmeyi bıraktıktan sonra kurallara aykırı şekilde adım atmasıyla oluşan yürüme ihlalidir. İngilizcede "traveling" olarak adlandırılan bu ihlal, oyuncunun topu kontrol ederken belirlenen ayak hareketi kurallarına uymaması durumunda çalınır.

Basketbolda Steps Nedir? Yürüme İhlali Nasıl Oluşur?
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Steps yapıldığında top rakip takıma verilir ve oyun kenardan yapılan bir servisle devam eder.
Basketbolda steps nasıl olur?

Oyuncu topu eline aldıktan sonra, top sürmeye başlamadan veya pas ya da şut kullanmadan önce izin verilen ayak hareketlerini aşarsa steps ihlali oluşur.

Özellikle oyuncunun pivot ayağını kurallara aykırı şekilde kaldırması veya yeniden yere basması en sık görülen steps durumlarından biridir.

Pivot ayağı nedir?

Pivot ayağı, oyuncunun topu kontrol ettikten sonra sabit tutarak diğer ayağıyla hareket etmesine izin verilen ayaktır.

Oyuncu bir pivot ayağı belirledikten sonra bu ayağı kurallara uygun şekilde kullanmalıdır. Pivot ayağının kurallara aykırı hareket ettirilmesi steps ihlaline yol açabilir.

Steps hangi durumlarda çalınır?


Basketbolda steps ihlaline yol açabilecek bazı durumlar şunlardır:

Oyuncunun topu kontrol ettikten sonra izin verilen adım sayısını aşması,
Pivot ayağını kurallara aykırı şekilde hareket ettirmesi,
Top sürmeyi bıraktıktan sonra yeniden adım alması,
Şut veya pas hareketinden önce kurallara aykırı ayak hareketi yapması.

Hakem, oyuncunun top kontrolünü ve ayak hareketlerini değerlendirerek ihlal kararı verir.

Steps ile çift dripling aynı şey mi?

Hayır. Steps ve çift dripling farklı ihlallerdir.

Steps, oyuncunun top kontrolü sırasında kurallara aykırı adım atmasıyla oluşur. Çift dripling ise oyuncunun top sürmeyi bıraktıktan sonra, rakip oyuncunun topa dokunması gibi bir istisna olmadan yeniden top sürmesidir.

Her iki durumda da top rakip takıma geçer.

Steps olduğunda ne olur?

Hakem steps ihlali verdiğinde oyun durur ve top, rakip takımın kullanımına geçer. Rakip takım topu kenardan oyuna sokarak karşılaşmayı devam ettirir.

Steps nedeniyle doğrudan faul veya serbest atış verilmez.

Sonuç: Basketbolda Steps Nedir?

Basketbolda steps, oyuncunun top kontrolü sırasında kurallara aykırı adım atması anlamına gelen yürüme ihlalidir. Özellikle pivot ayağının yanlış kullanılması veya izin verilen ayak hareketlerinin aşılması steps olarak değerlendirilir. İhlal sonrasında top rakip takıma verilir.

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