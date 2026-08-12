N'Golo Kante'den yıldızlaşan performans!

Fenerbahçe'nin Sturm Graz'ı deplasmanda 1-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükseldiği karşılaşmada N'Golo Kante performansıyla beğeni topladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 73 dakika sahada kalan Fransız orta saha, 39 pasın 34'ünde isabet sağladı. Kante ayrıca 10 ikili mücadele kazanma, 9 top çalma, 2 uzaklaştırma ve 2 pas arası ile mücadeleyi tamamladı.
Tecrübeli futbolcu, ilk maçta da ortaya koyduğu performansla alkış toplamıştı.
Tecrübeli futbolcu, ilk maçta da ortaya koyduğu performansla alkış toplamıştı.