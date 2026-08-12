Fenerbahçe'de Çağlar bilmecesi! Yerine Ümit Akdağ

Fenerbahçe'de savunma hattındaki hareketlilik sürerken, Çağlar Söyüncü'nün geleceği de belirsizliğini koruyor.
Sarı-lacivertlilerin, tecrübeli stoperle bu bölgeye takviye yapılması halinde yollarını ayırabileceği belirtilirken, Çağlar'ın yerine düşünülen isimlerden biri Alanyaspor'un genç savunmacısı Ümit Akdağ oldu.
İki kulüp arasında ilk temasın kurulduğu aktarılıyor. Fenerbahçe'nin Ümit Akdağ'a ilgisi daha önce de gündeme gelmişti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ÇAĞLAR'IN GEÇEN SEZON PERFORMANSI
Çağlar Söyüncü, 2025-2026 sezonunda Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 19 maça çıktı. Tecrübeli stoper bu karşılaşmalarda 1 asist yaparken 2 kez sarı kart gördü ve 14 maçta ilk 11'de başladı.
ÜMİT AKDAĞ DİKKAT ÇEKTİ
22 yaşındaki Ümit Akdağ ise geçtiğimiz sezon Alanyaspor formasıyla tüm kulvarlarda 36 karşılaşmada görev aldı. Genç savunmacı bu maçlarda 1 gol ve 3 asist üretirken 8 sarı kart gördü ve 33 kez ilk 11'de sahaya çıktı.
1.92 metrelik Ümit Akdağ, stoperin yanı sıra sol bekte de görev yapabiliyor. Genç oyuncunun fiziksel gücü ve hava toplarındaki etkinliği de öne çıkan özellikleri arasında gösteriliyor.
KULÜPLER ARASINDA İLK TEMAS
Fenerbahçe'nin yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirme planında Ümit Akdağ önemli adaylardan biri olarak gösteriliyor. Sarı-lacivertlilerin genç stoper için Alanyaspor ile temas kurduğu daha önce de aktarılmıştı.
Çağlar Söyüncü'nün geleceği konusunda verilecek kararın ise savunmaya yapılacak yeni takviyenin ardından netleşmesi bekleniyor.
Sarı-lacivertlilerin, tecrübeli stoperle bu bölgeye takviye yapılması halinde yollarını ayırabileceği belirtilirken, Çağlar'ın yerine düşünülen isimlerden biri Alanyaspor'un genç savunmacısı Ümit Akdağ oldu.
İki kulüp arasında ilk temasın kurulduğu aktarılıyor. Fenerbahçe'nin Ümit Akdağ'a ilgisi daha önce de gündeme gelmişti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ÇAĞLAR'IN GEÇEN SEZON PERFORMANSI
Çağlar Söyüncü, 2025-2026 sezonunda Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 19 maça çıktı. Tecrübeli stoper bu karşılaşmalarda 1 asist yaparken 2 kez sarı kart gördü ve 14 maçta ilk 11'de başladı.
ÜMİT AKDAĞ DİKKAT ÇEKTİ
22 yaşındaki Ümit Akdağ ise geçtiğimiz sezon Alanyaspor formasıyla tüm kulvarlarda 36 karşılaşmada görev aldı. Genç savunmacı bu maçlarda 1 gol ve 3 asist üretirken 8 sarı kart gördü ve 33 kez ilk 11'de sahaya çıktı.
1.92 metrelik Ümit Akdağ, stoperin yanı sıra sol bekte de görev yapabiliyor. Genç oyuncunun fiziksel gücü ve hava toplarındaki etkinliği de öne çıkan özellikleri arasında gösteriliyor.
KULÜPLER ARASINDA İLK TEMAS
Fenerbahçe'nin yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirme planında Ümit Akdağ önemli adaylardan biri olarak gösteriliyor. Sarı-lacivertlilerin genç stoper için Alanyaspor ile temas kurduğu daha önce de aktarılmıştı.
Çağlar Söyüncü'nün geleceği konusunda verilecek kararın ise savunmaya yapılacak yeni takviyenin ardından netleşmesi bekleniyor.