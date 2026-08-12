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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu sona erdi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü eleme turu rövanş maçları sona erdi. Fenerbahçe, deplasmanda Sturm Graz'ı 1-0 yenerek play-off turuna kaldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Ağustos 2026 00:28 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2026 02:28
Haber: AA, Fotoğraf: AA
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu sona erdi
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü eleme turu rövanş maçları sona erdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının üçüncü eleme turunda 10 rövanş karşılaşması oynandı.

Fenerbahçe, 2-0 galip geldiği ilk maçın rövanşında konuk olduğu Sturm Graz'ı 1-0 yenerek play-off turuna kaldı.

Olimpik Lyon ise 2-1 yenildiği müsabakanın rövanşında ağırladığı Sparta Prag'ı 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla Lyon, play-off turunda Fenerbahçe ile eşleşti.

İlk maçı 5-0 kazanan Dinamo Zagreb, rövanşta da Kauno Zalgiris'i 2-1 yenerek tur atladı. Bu sonucun ardından Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Hradec Kralove'yi elemesi halinde Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris ile eşleşecek.

Levski Sofya, Bodo/Glimt, Sabah, NEC Nijmegen, Hapoel Beer-Sheva, Slovan Bratislava ve Celje, tur atlayan diğer takımlar oldu.

Ligde play-off turu maçları, 18-19 ve 25-26 Ağustos'ta oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Sturm Graz (Avusturya) - Fenerbahçe: 0-1 (0-2)

Kairat (Kazakistan) - Levski Sofya (Bulgaristan): 0-1 (0-1)

Bodo/Glimt (Norveç) - Union Saint-Gilloise (Belçika): 3-2 (3-3)

Sabah (Azerbaycan) - Aarhus (Danimarka): 4-0 (1-2)

Kauno Zalgiris (Litvanya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 1-2 (0-5)

NEC Nijmegen (Hollanda) - Olympiakos (Yunanistan): 2-1 (0-0)

Kızılyıldız (Sırbistan) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail): 0-2 (0-1)

Celje (Slovenya) - Ararat-Armenia (Ermenistan): 2-0 (1-2)

Slovan Bratislava (Slovakya) - Mjallby (İsveç): 2-0 (2-1)

Olimpik Lyon (Fransa) - Sparta Prag (Çekya): 3-0 (1-2)

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