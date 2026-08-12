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Muriqi'den 2214 gün sonra dönüş

Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriqi, sakatlığının ardından 2214 gün sonra yeniden sarı-lacivertli formayı giydi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Ağustos 2026 01:07
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Muriqi'den 2214 gün sonra dönüş
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 2-0'ın rövanşında Avusturya'nın Sturm Graz ekibini 1-0 yenerek play-off turuna yükseldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Vedat Muriqi, bu sezon ilk kez Fenerbahçe formasını giydi.

Kulüp başkanı Aziz Yıldırım ve yönetiminin bu sezon ilk transferi olan Muriqi, Topuk Yaylası kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre takımdan uzak kalmıştı.

Eşleşmenin ilk maçında yedek soyunan tecrübeli golcü, rövanşın 77. dakikasında oyuna dahil oldu.

2214 GÜN SONRA

Son olarak Fenerbahçe formasını 2019/2020 sezonunun 33. haftasında Beşiktaş'a karşı giyen ve o maçın 25. dakikasında kırmızı kart gören 32 yaşındaki futbolcu, 2214 gün sonra yeniden resmi bir maçta sarı-lacivertli takım için sahaya çıktı.

Muriqi, yaklaşık 6 yıl 1 ay sonra Fenerbahçe formasıyla yeniden mücadele etti.  

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