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Göztepe lige iyi başlamak istiyor!

Trendyol Süper Lig'de Samsunspor deplasmanına çıkacak Göztepe, rakibini yenerek maratona 3 puanla giriş yapmayı hedefliyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Ağustos 2026 16:43
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe lige iyi başlamak istiyor!
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Süper Lig'de sezonun ilk haftasında 17 Ağustos Pazartesi günü Samsunspor deplasmanına çıkacak Göztepe, rakibini yenerek maratona 3 puanla giriş yapmayı hedefliyor. Sezon öncesi 5'i yabancı 6 transferle yenilediği kadrosuyla oynadığı 7 hazırlık maçında 6 galibiyet, 1 beraberlikle iyi sinyaller veren Göz-Göz, Samsunspor'a karşı deplasmanda kazanmaya hasret kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, rakibiyle deplasmanda oynadığı son 3 lig maçını kaybetti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Samsunspor'a 2022-2023 sezonunda 1'inci Lig'de gurbette 1-0 yenilen Göztepe, Süper Lig'de de iki sezondur şanssızlığı kıramadı. İzmir temsilcisi, Karadeniz ekibine ligde 2024-2025 sezonunda dış sahada öne geçmesine rağmen 4-3, geçen sezon ise 3-0 mağlup oldu. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde bu kez kazanan taraf olmayı hedefleyen Göztepe'de, Avrupa'ya transferleri gündemde olup özel maçlarda oynatılmayan Juan ve Dennis'in Samsun'a götürülmesi beklenmiyor.

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