Süper Lig'e 'Üç büyükler' damgası

Süper Lig'de 2026-2027 sezonu öncesinde takımların lig tarihindeki performansları ve öne çıkan istatistikleri dikkati çekiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 1959 yılında başlayan organizasyonda Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, oynanan tüm sezonlarda mücadele eden üç takım olarak öne çıkıyor. Üç kulüp de yeni sezonda 69. kez Süper Lig'de yer alacak.
Lige yükselen Erzurumspor FK, Amed Sportif Faaliyetler ve Çorum FK de 2026-2027 sezonunda yarışın bir parçası olacak. Amed Sportif Faaliyetler ile Çorum FK, Süper Lig'de ilk kez mücadele edecek.
GALATASARAY 26 ŞAMPİYONLUKLA ÖNDE
1905 yılında kurulan Galatasaray, Süper Lig'deki 69. sezonuna hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların ligdeki en iyi derecesi 26 kez elde ettiği şampiyonluk olurken, en kötü derecesi 13.'lük olarak kayıtlara geçti.
Galatasaray'ın en farklı lig galibiyetleri Altınordu ve MKE Ankaragücü karşısında aldığı 8-0'lık sonuçlar oldu. En farklı yenilgisi ise Fenerbahçe karşısındaki 6-0'lık skor olarak kayıtlarda yer aldı. Sarı-kırmızılıların en gollü karşılaşması Adana Demirspor'u 9-2 mağlup ettiği mücadele oldu.
FENERBAHÇE 69. SEZONUNDA
Fenerbahçe de Galatasaray ve Beşiktaş gibi ligin kuruluşundan bu yana tüm sezonlarda yer aldı.
Sarı-lacivertliler 19 kez şampiyonluğa ulaşırken, lig tarihindeki en kötü derecesi 10.'luk oldu. Fenerbahçe, Samsunspor ve Kayserispor karşısında 8-1'lik galibiyetler elde etti. En farklı mağlubiyetleri arasında Aydınspor karşısındaki 6-1 ve Galatasaray karşısındaki 5-0'lık sonuçlar bulunuyor.
Fenerbahçe'nin ligdeki en gollü karşılaşması ise Gaziantepspor ile oynadığı ve 8-4 sonuçlanan mücadele oldu.
BEŞİKTAŞ'IN 16 ŞAMPİYONLUĞU BULUNUYOR
Beşiktaş, 69. Süper Lig sezonuna çıkacak bir diğer takım.
Siyah-beyazlıların ligde 16 şampiyonluğu bulunuyor. Beşiktaş'ın 1959 öncesindeki iki şampiyonluğu, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu kararıyla lig şampiyonluklarına dahil edildi.
Beşiktaş'ın lig tarihindeki en farklı galibiyeti Adana Demirspor karşısında aldığı 10-0'lık sonuç oldu. En farklı yenilgisi ise Bursaspor karşısındaki 5-0'lık skor olarak kayıtlara geçti.
TRABZONSPOR 53. KEZ SÜPER LİG'DE
Trabzonspor, yeni sezonda 53. kez Süper Lig'de mücadele edecek.
Bordo-mavililer lig tarihinde 7 kez şampiyonluk yaşadı. En farklı galibiyetlerini Adana Demirspor ve Kasımpaşa karşısında 7-0'lık skorlarla alan Trabzonspor'un en farklı yenilgisi ise Antalyaspor karşısındaki 7-0'lık sonuç oldu.
Trabzonspor'un en gollü karşılaşması Kayserispor ile oynanan ve 6-5 sonuçlanan mücadele olarak kayıtlara geçti.
GENÇLERBİRLİĞİ 50. SEZONUNA ÇIKIYOR
Gençlerbirliği, Süper Lig'de 50. sezonuna hazırlanıyor. Başkent ekibinin ligdeki en iyi derecesi iki kez elde ettiği üçüncülük oldu.
Samsunspor 34, Göztepe 33, Konyaspor 26, Çaykur Rizespor 25, Kasımpaşa 23 ve Kocaelispor ise 22. kez Süper Lig'de mücadele edecek.
İstanbul Başakşehir 19. sezonuna çıkarken, kulübün lig tarihinde bir şampiyonluğu bulunuyor.
Corendon Alanyaspor 11, Gaziantep FK 8, Eyüpspor ise 3. Süper Lig sezonunu yaşayacak.
AMED VE ÇORUM FK İLK KEZ
Yeni sezonda Süper Lig'e katılan takımlardan Amed Sportif Faaliyetler ve Çorum FK, kulüp tarihlerinde ilk kez en üst seviyede mücadele edecek.
Amed Sportif Faaliyetler maçlarını 30 bin 480 kişilik Diyarbakır Stadı'nda oynayacak. Çorum FK ise 13 bin 119 seyirci kapasiteli Çorum Şehir Stadı'nı kullanacak.
Erzurumspor FK de yeniden Süper Lig'e yükselerek organizasyondaki 3. sezonuna çıkacak.
18 TAKIM YENİ SEZONA HAZIRLANIYOR
2026-2027 sezonunda Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Samsunspor, Göztepe, Konyaspor, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Kocaelispor, İstanbul Başakşehir, Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK, Eyüpspor, Erzurumspor FK, Amed Sportif Faaliyetler ve Çorum FK mücadele edecek.
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş 1959'dan bu yana devam eden kesintisiz Süper Lig serilerini yeni sezonda da sürdürecek.
Lige yükselen Erzurumspor FK, Amed Sportif Faaliyetler ve Çorum FK de 2026-2027 sezonunda yarışın bir parçası olacak. Amed Sportif Faaliyetler ile Çorum FK, Süper Lig'de ilk kez mücadele edecek.
GALATASARAY 26 ŞAMPİYONLUKLA ÖNDE
1905 yılında kurulan Galatasaray, Süper Lig'deki 69. sezonuna hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların ligdeki en iyi derecesi 26 kez elde ettiği şampiyonluk olurken, en kötü derecesi 13.'lük olarak kayıtlara geçti.
Galatasaray'ın en farklı lig galibiyetleri Altınordu ve MKE Ankaragücü karşısında aldığı 8-0'lık sonuçlar oldu. En farklı yenilgisi ise Fenerbahçe karşısındaki 6-0'lık skor olarak kayıtlarda yer aldı. Sarı-kırmızılıların en gollü karşılaşması Adana Demirspor'u 9-2 mağlup ettiği mücadele oldu.
FENERBAHÇE 69. SEZONUNDA
Fenerbahçe de Galatasaray ve Beşiktaş gibi ligin kuruluşundan bu yana tüm sezonlarda yer aldı.
Sarı-lacivertliler 19 kez şampiyonluğa ulaşırken, lig tarihindeki en kötü derecesi 10.'luk oldu. Fenerbahçe, Samsunspor ve Kayserispor karşısında 8-1'lik galibiyetler elde etti. En farklı mağlubiyetleri arasında Aydınspor karşısındaki 6-1 ve Galatasaray karşısındaki 5-0'lık sonuçlar bulunuyor.
Fenerbahçe'nin ligdeki en gollü karşılaşması ise Gaziantepspor ile oynadığı ve 8-4 sonuçlanan mücadele oldu.
BEŞİKTAŞ'IN 16 ŞAMPİYONLUĞU BULUNUYOR
Beşiktaş, 69. Süper Lig sezonuna çıkacak bir diğer takım.
Siyah-beyazlıların ligde 16 şampiyonluğu bulunuyor. Beşiktaş'ın 1959 öncesindeki iki şampiyonluğu, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu kararıyla lig şampiyonluklarına dahil edildi.
Beşiktaş'ın lig tarihindeki en farklı galibiyeti Adana Demirspor karşısında aldığı 10-0'lık sonuç oldu. En farklı yenilgisi ise Bursaspor karşısındaki 5-0'lık skor olarak kayıtlara geçti.
TRABZONSPOR 53. KEZ SÜPER LİG'DE
Trabzonspor, yeni sezonda 53. kez Süper Lig'de mücadele edecek.
Bordo-mavililer lig tarihinde 7 kez şampiyonluk yaşadı. En farklı galibiyetlerini Adana Demirspor ve Kasımpaşa karşısında 7-0'lık skorlarla alan Trabzonspor'un en farklı yenilgisi ise Antalyaspor karşısındaki 7-0'lık sonuç oldu.
Trabzonspor'un en gollü karşılaşması Kayserispor ile oynanan ve 6-5 sonuçlanan mücadele olarak kayıtlara geçti.
GENÇLERBİRLİĞİ 50. SEZONUNA ÇIKIYOR
Gençlerbirliği, Süper Lig'de 50. sezonuna hazırlanıyor. Başkent ekibinin ligdeki en iyi derecesi iki kez elde ettiği üçüncülük oldu.
Samsunspor 34, Göztepe 33, Konyaspor 26, Çaykur Rizespor 25, Kasımpaşa 23 ve Kocaelispor ise 22. kez Süper Lig'de mücadele edecek.
İstanbul Başakşehir 19. sezonuna çıkarken, kulübün lig tarihinde bir şampiyonluğu bulunuyor.
Corendon Alanyaspor 11, Gaziantep FK 8, Eyüpspor ise 3. Süper Lig sezonunu yaşayacak.
AMED VE ÇORUM FK İLK KEZ
Yeni sezonda Süper Lig'e katılan takımlardan Amed Sportif Faaliyetler ve Çorum FK, kulüp tarihlerinde ilk kez en üst seviyede mücadele edecek.
Amed Sportif Faaliyetler maçlarını 30 bin 480 kişilik Diyarbakır Stadı'nda oynayacak. Çorum FK ise 13 bin 119 seyirci kapasiteli Çorum Şehir Stadı'nı kullanacak.
Erzurumspor FK de yeniden Süper Lig'e yükselerek organizasyondaki 3. sezonuna çıkacak.
18 TAKIM YENİ SEZONA HAZIRLANIYOR
2026-2027 sezonunda Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Samsunspor, Göztepe, Konyaspor, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Kocaelispor, İstanbul Başakşehir, Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK, Eyüpspor, Erzurumspor FK, Amed Sportif Faaliyetler ve Çorum FK mücadele edecek.
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş 1959'dan bu yana devam eden kesintisiz Süper Lig serilerini yeni sezonda da sürdürecek.