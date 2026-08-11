Beşiktaş'ta orta sahaya sürpriz aday: Kristian Thorstvedt

Yaz transfer döneminde kadrosuna bir golcü kazandırmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta saha takviyesi konusunda da girişimlerine devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlıların gündemine son olarak teknik direktör Vincenzo Italiano'nun yakından tanıdığı Kristian Thorstvedt geldi.
BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİNDE
A Spor'un haberine göre Beşiktaş, Serie A ekiplerinden Sassuolo forması giyen Kristian Thorstvedt'i transfer listesine dahil etti.
ITALIANO YAKINDAN TANIYOR
27 yaşındaki Norveçli orta saha oyuncusu, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun Serie A'da görev yaptığı dönemlerden bu yana takip ettiği futbolcular arasında bulunuyor.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Thorstvedt, geçtiğimiz sezon Sassuolo formasıyla 33 karşılaşmada görev aldı. Norveçli futbolcu, bu maçlarda 4 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTİYOR
Kristian Thorstvedt'in Sassuolo ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. Oyuncunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro.
BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİNDE
A Spor'un haberine göre Beşiktaş, Serie A ekiplerinden Sassuolo forması giyen Kristian Thorstvedt'i transfer listesine dahil etti.
ITALIANO YAKINDAN TANIYOR
27 yaşındaki Norveçli orta saha oyuncusu, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun Serie A'da görev yaptığı dönemlerden bu yana takip ettiği futbolcular arasında bulunuyor.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Thorstvedt, geçtiğimiz sezon Sassuolo formasıyla 33 karşılaşmada görev aldı. Norveçli futbolcu, bu maçlarda 4 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTİYOR
Kristian Thorstvedt'in Sassuolo ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. Oyuncunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro.