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Bigaspor'dan 10 numara transferi

Bigaspor, Mazıdağı Fosfat Spor'dan 10 numara pozisyonunda görev yapan Nurettin Çağlar ile anlaştı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Ağustos 2026 15:37
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Bigaspor'dan 10 numara transferi
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3'üncü Lig'in yeni takımlarından Bigaspor, Mazıdağı Fosfat Spor'dan 10 numara pozisyonunda görev yapan Nurettin Çağlar (33) ile anlaştı. Çanakkale ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Nurettin Çağlar ile 1 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Sahaya koyacağı mücadele, azmi ve karakteriyle takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inandığımız Nurettin Çağlar'a Bigaspor ailemize hoş geldin diyor, mavi-beyaz formamız altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" denildi. Nurettin, geçen sezon ilk yarıda Çorluspor formasıyla 15 maçta 5 gol, 2 asistle oynarken, ikinci devrede Mazıdağı Fosfat Spor takımında 13 müsabakada 4 asist yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla
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