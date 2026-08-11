Beşiktaş'a sürpriz Malcom önerisi!

Geçtiğimiz süreçte adı F.Bahçe ile de anılan Al Hilal forması giyen 26 yaşındaki Brezilyalı kanadın menajerler tarafından siyah-beyazlılara önerildiği ifade edildi Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme sürpriz bir isim geldi. Siyah-beyazlıların, Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Hilal forması giyen Brezilyalı yıldız Malcom için menajerler aracılığıyla gelen teklifi değerlendirmeye aldığı öğrenildi. 26 yaşındaki futbolcu, daha önce Fenerbahçe'nin transfer gündemine gelmişti. Ancak Fener cephesinde bu transfer için somut bir adım atılmadı. Şimdi ise Malcom'un menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildiği ifade edildi. Siyah-beyazlı yönetimin, teknik heyetin raporu doğrultusunda yıldız oyuncunun mali şartlarını ve transfer ihtimalini değerlendirdiği öğrenildi.
BİRÇOK BÖLGEDE OYNUYOR
Hücum hattında kanat ve forvet arkasında görev yapabilen Malcom daha önce Bordeaux, Barcelona ve Zenit gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giydi. 2023 yılında Al-Hilal'e transfer olan Malcom, Suudi Arabistan'da da etkili performansıyla adından söz ettirdi. Beşiktaş'ın transfer politikasında mali dengeleri gözetmesi nedeniyle, Brezilyalı oyuncunun yüksek bonservis ve maaş taleplerinin sürecin belirleyici noktası olması bekleniyor.
BİRÇOK BÖLGEDE OYNUYOR
Hücum hattında kanat ve forvet arkasında görev yapabilen Malcom daha önce Bordeaux, Barcelona ve Zenit gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giydi. 2023 yılında Al-Hilal'e transfer olan Malcom, Suudi Arabistan'da da etkili performansıyla adından söz ettirdi. Beşiktaş'ın transfer politikasında mali dengeleri gözetmesi nedeniyle, Brezilyalı oyuncunun yüksek bonservis ve maaş taleplerinin sürecin belirleyici noktası olması bekleniyor.