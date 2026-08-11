11 Ağustos
Sturm Graz-Fenerbahçe
0-1
11 Ağustos
Bodo/Glimt-Union St.Gilloise
3-2UZS
11 Ağustos
FK Kauno Zalgiris-Dinamo Zagreb
1-2
11 Ağustos
NEC Nijmegen-Olympiakos
2-1UZS
11 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Hapoel Beer Sheva
0-2
11 Ağustos
NK Celje-Ararat Armenia
2-0
11 Ağustos
Lyon-Sparta Prag
3-0
11 Ağustos
CSKA 1948-Panathinaikos
1-2UZS

Beşiktaş'a sürpriz Malcom önerisi!

Beşiktaş'a menajerler aracılığıyla önerilen Malcom için siyah-beyazlı yönetim, oyuncunun mali şartlarını değerlendiriyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Ağustos 2026 15:51
Haber: Yeni Asır, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'a sürpriz Malcom önerisi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Geçtiğimiz süreçte adı F.Bahçe ile de anılan Al Hilal forması giyen 26 yaşındaki Brezilyalı kanadın menajerler tarafından siyah-beyazlılara önerildiği ifade edildi Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme sürpriz bir isim geldi. Siyah-beyazlıların, Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Hilal forması giyen Brezilyalı yıldız Malcom için menajerler aracılığıyla gelen teklifi değerlendirmeye aldığı öğrenildi. 26 yaşındaki futbolcu, daha önce Fenerbahçe'nin transfer gündemine gelmişti. Ancak Fener cephesinde bu transfer için somut bir adım atılmadı. Şimdi ise Malcom'un menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildiği ifade edildi. Siyah-beyazlı yönetimin, teknik heyetin raporu doğrultusunda yıldız oyuncunun mali şartlarını ve transfer ihtimalini değerlendirdiği öğrenildi.

BİRÇOK BÖLGEDE OYNUYOR

Hücum hattında kanat ve forvet arkasında görev yapabilen Malcom daha önce Bordeaux, Barcelona ve Zenit gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giydi. 2023 yılında Al-Hilal'e transfer olan Malcom, Suudi Arabistan'da da etkili performansıyla adından söz ettirdi. Beşiktaş'ın transfer politikasında mali dengeleri gözetmesi nedeniyle, Brezilyalı oyuncunun yüksek bonservis ve maaş taleplerinin sürecin belirleyici noktası olması bekleniyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.