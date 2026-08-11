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Denizli İdman Yurdu'ndan 2 genç takviye birden

Denizli İdman Yurdu, transferde Sivasspor U19 takımından savunma oyuncusu Şevket Yıldız ve son olarak Beykoz İshaklı forması giyen hücum oyuncusu Tusan Ubuz ile anlaşmaya vardı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Ağustos 2026 15:39 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2026 15:46
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Denizli İdman Yurdu'ndan 2 genç takviye birden
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3'üncü Lig 2'nci Grup'taki Ege temsilcilerinden Denizli İdman Yurdu, transferde Sivasspor U19 takımından savunma oyuncusu Şevket Yıldız ve son olarak Beykoz İshaklı forması giyen hücum oyuncusu Tusan Ubuz ile anlaşmaya vardı. 20 yaşındaki Tusan, Eskişehirspor altyapısında yetişip geçen sezon Beykoz'da 2 maçta görev aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla
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