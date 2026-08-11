3'üncü Lig 2'nci Grup'taki Ege temsilcilerinden Denizli İdman Yurdu, transferde Sivasspor U19 takımından savunma oyuncusu Şevket Yıldız ve son olarak Beykoz İshaklı forması giyen hücum oyuncusu Tusan Ubuz ile anlaşmaya vardı. 20 yaşındaki Tusan, Eskişehirspor altyapısında yetişip geçen sezon Beykoz'da 2 maçta görev aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
Denizli İdman Yurdu'ndan 2 genç takviye birden
Denizli İdman Yurdu, transferde Sivasspor U19 takımından savunma oyuncusu Şevket Yıldız ve son olarak Beykoz İshaklı forması giyen hücum oyuncusu Tusan Ubuz ile anlaşmaya vardı.
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