UEFA Süper Kupa'da dev randevu

Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Futbolda 51. UEFA Süper Kupa, Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain ile İngiltere'nin Aston Villa takımı arasında 12 Ağustoıs Çarşamba günü oynanacak karşılaşmayla sahibini bulacak.
Son 2 yıldır UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan PSG ile geçen sezonun UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa'nın karşı karşıya geleceği mücadele, Avusturya'nın Salzburg kentinde oynanacak.
Karşılaşma yarın TSİ 22.00'de başlayacak.
MAÇI OMAR ABDULKADİR ARTAN YÖNETECEK
UEFA Süper Kupa karşılaşmasını Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan yönetecek.
Artan'ın, ABD'ye girişine izin verilmediği için 2026 FIFA Dünya Kupası'nda görev alamadığı belirtildi.
Geçen yıl UEFA Süper Kupa'yı kazanan PSG ile 1982'de kupayı müzesine götüren Aston Villa, organizasyondaki ikinci şampiyonluklarını elde etmeye çalışacak.
EN BAŞARILI TAKIM REAL MADRID
UEFA Süper Kupa tarihinin en başarılı kulübü Real Madrid konumunda bulunuyor.
İspanyol ekibi kupayı 6 kez müzesine götürdü. Barcelona ve Milan 5'er, Liverpool 4, Atletico Madrid ise 3 kez şampiyonluk yaşadı.
Real Madrid, 2002'de Feyenoord, 2014 ve 2016'da Sevilla, 2017'de Manchester United, 2022'de Eintracht Frankfurt ve 2024'te Atalanta'yı mağlup ederek kupayı kazandı.
Madrid temsilcisi 1998'de Chelsea, 2000'de Galatasaray ve 2018'de Atletico Madrid karşısında ise kupaya ulaşamadı.
GALATASARAY 2000'DE KUPAYI KAZANDI
Galatasaray, UEFA Süper Kupa'yı 2000 yılında müzesine götürdü.
Sarı-kırmızılı ekip, 25 Ağustos 2000'de Real Madrid ile karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 sona eren mücadeleyi Mario Jardel'in "altın golü" ile 2-1 kazanan Galatasaray, kupayı Türkiye'ye getirdi.
SON YILLARDA İSPANYOL ÜSTÜNLÜĞÜ
İspanya temsilcileri, UEFA Süper Kupa'daki son 17 maçın 11'inde şampiyonluğa ulaştı.
Bu dönemde Barcelona 2009, 2011 ve 2015'te, Atletico Madrid 2010, 2012 ve 2018'de, Real Madrid ise 2014, 2016, 2017, 2022 ve 2024'te kupayı kazandı.
Aynı süreçte Bayern Münih 2013 ve 2020'de, Liverpool 2019'da, Chelsea 2021'de ve Manchester City 2023'te şampiyon oldu.
UEFA Süper Kupa'yı bugüne kadar İspanyol takımları 17, İngiliz ekipleri 10, İtalyan temsilcileri ise 9 kez kazandı.
26 FARKLI KULÜP KUPAYI KALDIRDI
UEFA Süper Kupa'yı 13 ülkeden 26 farklı kulüp kazandı.
Real Madrid 6, Milan ve Barcelona 5'er, Liverpool 4, Atletico Madrid 3 kez şampiyon oldu. Ajax, Anderlecht, Bayern Münih, Chelsea, Juventus ve Valencia ise kupayı 2'şer kez müzesine götürdü.
Aberdeen, Aston Villa, Dinamo Kiev, Galatasaray, Lazio, Manchester United, Mechelen, Nottingham Forest, Parma, Porto, PSG, Steaua Bükreş, Sevilla, Zenit ve Manchester City de birer kez şampiyonluk yaşadı.
1973'TEN İTİBAREN RESMİ PROGRAMDA
Ajax ile Rangers arasında 1972'de oynanan Süper Kupa, UEFA tarafından resmi olarak değerlendirmeye alınmadı.
Rangers'ın taraftarlarının olumsuz hareketleri nedeniyle Avrupa kupalarından bir yıl men edilmesinin ardından UEFA, iki takım arasında Süper Kupa oynanmasını desteklemedi. Bir gazetenin desteğiyle düzenlenen iki maçın sonunda Ajax rakibine üstünlük sağladı.
UEFA Süper Kupa, 1973'ten itibaren UEFA'nın resmi programına dahil edildi. Organizasyon 1974, 1981 ve 1985 yıllarında düzenlenmedi.
Son 2 yıldır UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan PSG ile geçen sezonun UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa'nın karşı karşıya geleceği mücadele, Avusturya'nın Salzburg kentinde oynanacak.
Karşılaşma yarın TSİ 22.00'de başlayacak.
MAÇI OMAR ABDULKADİR ARTAN YÖNETECEK
UEFA Süper Kupa karşılaşmasını Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan yönetecek.
Artan'ın, ABD'ye girişine izin verilmediği için 2026 FIFA Dünya Kupası'nda görev alamadığı belirtildi.
Geçen yıl UEFA Süper Kupa'yı kazanan PSG ile 1982'de kupayı müzesine götüren Aston Villa, organizasyondaki ikinci şampiyonluklarını elde etmeye çalışacak.
EN BAŞARILI TAKIM REAL MADRID
UEFA Süper Kupa tarihinin en başarılı kulübü Real Madrid konumunda bulunuyor.
İspanyol ekibi kupayı 6 kez müzesine götürdü. Barcelona ve Milan 5'er, Liverpool 4, Atletico Madrid ise 3 kez şampiyonluk yaşadı.
Real Madrid, 2002'de Feyenoord, 2014 ve 2016'da Sevilla, 2017'de Manchester United, 2022'de Eintracht Frankfurt ve 2024'te Atalanta'yı mağlup ederek kupayı kazandı.
Madrid temsilcisi 1998'de Chelsea, 2000'de Galatasaray ve 2018'de Atletico Madrid karşısında ise kupaya ulaşamadı.
GALATASARAY 2000'DE KUPAYI KAZANDI
Galatasaray, UEFA Süper Kupa'yı 2000 yılında müzesine götürdü.
Sarı-kırmızılı ekip, 25 Ağustos 2000'de Real Madrid ile karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 sona eren mücadeleyi Mario Jardel'in "altın golü" ile 2-1 kazanan Galatasaray, kupayı Türkiye'ye getirdi.
SON YILLARDA İSPANYOL ÜSTÜNLÜĞÜ
İspanya temsilcileri, UEFA Süper Kupa'daki son 17 maçın 11'inde şampiyonluğa ulaştı.
Bu dönemde Barcelona 2009, 2011 ve 2015'te, Atletico Madrid 2010, 2012 ve 2018'de, Real Madrid ise 2014, 2016, 2017, 2022 ve 2024'te kupayı kazandı.
Aynı süreçte Bayern Münih 2013 ve 2020'de, Liverpool 2019'da, Chelsea 2021'de ve Manchester City 2023'te şampiyon oldu.
UEFA Süper Kupa'yı bugüne kadar İspanyol takımları 17, İngiliz ekipleri 10, İtalyan temsilcileri ise 9 kez kazandı.
26 FARKLI KULÜP KUPAYI KALDIRDI
UEFA Süper Kupa'yı 13 ülkeden 26 farklı kulüp kazandı.
Real Madrid 6, Milan ve Barcelona 5'er, Liverpool 4, Atletico Madrid 3 kez şampiyon oldu. Ajax, Anderlecht, Bayern Münih, Chelsea, Juventus ve Valencia ise kupayı 2'şer kez müzesine götürdü.
Aberdeen, Aston Villa, Dinamo Kiev, Galatasaray, Lazio, Manchester United, Mechelen, Nottingham Forest, Parma, Porto, PSG, Steaua Bükreş, Sevilla, Zenit ve Manchester City de birer kez şampiyonluk yaşadı.
1973'TEN İTİBAREN RESMİ PROGRAMDA
Ajax ile Rangers arasında 1972'de oynanan Süper Kupa, UEFA tarafından resmi olarak değerlendirmeye alınmadı.
Rangers'ın taraftarlarının olumsuz hareketleri nedeniyle Avrupa kupalarından bir yıl men edilmesinin ardından UEFA, iki takım arasında Süper Kupa oynanmasını desteklemedi. Bir gazetenin desteğiyle düzenlenen iki maçın sonunda Ajax rakibine üstünlük sağladı.
UEFA Süper Kupa, 1973'ten itibaren UEFA'nın resmi programına dahil edildi. Organizasyon 1974, 1981 ve 1985 yıllarında düzenlenmedi.