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Beşiktaş, genç oyuncunun peşine düştü: Matias Siltanen

Beşiktaş, U23 kontenjanına uygun 19 yaşındaki Fin orta saha Matias Siltanen'i gündemine aldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Ağustos 2026 10:17
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş, genç oyuncunun peşine düştü: Matias Siltanen
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Beşiktaş'ta genç oyuncu arayışı sürerken, orta saha için yeni bir isim gündeme geldi.

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre siyah-beyazlılar, Djurgarden forması giyen 19 yaşındaki Matias Siltanen'i transfer listesine aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 15 MİLYON EURO TALEP

Beşiktaş'ın U23 kontenjanına uygun isimler üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken, Djurgarden'in genç futbolcu için 15 milyon euro bonservis talep ettiği öğrenildi.

Siltanen'in kulübünden ayrılmak istediği ve transfer konusunda yeni bir maceraya sıcak baktığı ifade edildi.

BU SEZON 19 MAÇA ÇIKTI

Siltanen, 2026 sezonunda Djurgarden formasıyla Allsvenskan'da 14 maçta 1 asist yaptı. Kupa organizasyonunda ise 5 karşılaşmada görev aldı.

19 yaşındaki Finlandiyalı futbolcu, merkez orta saha pozisyonunda görev yapıyor.

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