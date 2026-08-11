Beşiktaş, genç oyuncunun peşine düştü: Matias Siltanen

Beşiktaş'ta genç oyuncu arayışı sürerken, orta saha için yeni bir isim gündeme geldi.
Sözcü Gazetesi'nin haberine göre siyah-beyazlılar, Djurgarden forması giyen 19 yaşındaki Matias Siltanen'i transfer listesine aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 15 MİLYON EURO TALEP
Beşiktaş'ın U23 kontenjanına uygun isimler üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken, Djurgarden'in genç futbolcu için 15 milyon euro bonservis talep ettiği öğrenildi.
Siltanen'in kulübünden ayrılmak istediği ve transfer konusunda yeni bir maceraya sıcak baktığı ifade edildi.
BU SEZON 19 MAÇA ÇIKTI
Siltanen, 2026 sezonunda Djurgarden formasıyla Allsvenskan'da 14 maçta 1 asist yaptı. Kupa organizasyonunda ise 5 karşılaşmada görev aldı.
19 yaşındaki Finlandiyalı futbolcu, merkez orta saha pozisyonunda görev yapıyor.
Sözcü Gazetesi'nin haberine göre siyah-beyazlılar, Djurgarden forması giyen 19 yaşındaki Matias Siltanen'i transfer listesine aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 15 MİLYON EURO TALEP
Beşiktaş'ın U23 kontenjanına uygun isimler üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken, Djurgarden'in genç futbolcu için 15 milyon euro bonservis talep ettiği öğrenildi.
Siltanen'in kulübünden ayrılmak istediği ve transfer konusunda yeni bir maceraya sıcak baktığı ifade edildi.
BU SEZON 19 MAÇA ÇIKTI
Siltanen, 2026 sezonunda Djurgarden formasıyla Allsvenskan'da 14 maçta 1 asist yaptı. Kupa organizasyonunda ise 5 karşılaşmada görev aldı.
19 yaşındaki Finlandiyalı futbolcu, merkez orta saha pozisyonunda görev yapıyor.