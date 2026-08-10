UEFA, AFC ve CONCACAF, FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya yönelik ortak bir açıklama yayımladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, AFC Başkanı Salman Bin İbrahim Al Khalifa ve CONCACAF Başkanı Victor Montagliani'nin imzasını taşıyan açıklamada, futbolun hiçbir kişi veya kuruma ait olmadığı vurgulandı.
Açıklamada, "Futbol, oyunculara, taraftarlara, kulüplere, üye federasyonlara ve geleceğini korumakla görevlendirilen tüm kurumlara aittir." ifadelerine yer verildi.
"BU MESELE PARA MESELESİ DEĞİLDİR"
Futbolun son 10 yıldaki büyümesine dikkat çekilen açıklamada, bu gelişimin hayatlarını futbola adayan binlerce insanın ortak çalışmasının sonucu olduğu belirtildi.
Üç konfederasyon, yaşanan tartışmanın mali boyutla sınırlı olmadığını vurgulayarak, "Bu mesele para meselesi değildir." değerlendirmesinde bulundu.
INFANTINO'NUN YÖNETİM ŞEKLİNE ELEŞTİRİ
Ortak açıklamada FIFA Başkanı Infantino'nun yönetim anlayışına yönelik eleştiriler de yer aldı.
"Futbolda liderlik bir mülk değildir. Gücü elde tutmak veya gücün elde tutulmasını talep etmekle ilgili değildir. Liderlik, kendisine güvenen futbol ailesine karşı üstlenilen bir hizmet görevidir." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada güven ilişkisinin zedelendiği savunularak, "Aldatma yoluyla güven kırıldığında ve bir kişi kendisine yetki veren kolektif yapının üzerine çıktığında, bu görev terk edilmiş olur." denildi.
FIFA'NIN ÖZÜR MEKTUBUNA TEPKİ
Ortak açıklamada, Gianni Infantino imzasıyla FIFA'ya bağlı 211 üye futbol federasyonuna gönderilen resmi özür mektubuna da değinildi.
FIFA'nın yaşananları "iletişim başarısızlığı" olarak değerlendirmesinin yeterli olmadığı savunularak, "Futbolun tanık olduğu şey bir muhakeme ve sağduyu başarısızlığıdır." ifadelerine yer verildi.
Üye federasyonlarla yeterli istişare yapılmadan hazırlanan sürecin kısa sürede hayata geçirilmesinin basit bir ihmal olmadığı öne sürüldü.
"BAĞIMSIZ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF İNCELEMELİ"
Açıklamada FIFA Dünya Kupası'ndaki bir payın satılmasına yönelik girişime de değinildi.
Bu girişimin yalnızca usule ilişkin bir hata olmadığı, FIFA ile hizmet etmekle yükümlü olduğu kurumlar arasında ciddi bir güven sorunu yarattığı ifade edildi.
FIFA'nın konuyla ilgili kapsamlı bir raporu FIFA Konseyine sunma taahhüdüne de değinilen açıklamada, incelemenin FIFA'nın kendisi veya futbol içindeki paydaşlar tarafından değil, tamamen bağımsız bir üçüncü tarafça yürütülmesi gerektiği savunuldu.
FIFA yönetiminin bu incelemenin yürütülmesinde herhangi bir rol almaması gerektiği belirtilirken, ilgili belge ve kayıtların korunması çağrısı yapıldı.
RABAT'TAKİ TOPLANTI DA ELEŞTİRİLDİ
Açıklamada Infantino'nun Fas'ın başkenti Rabat'ta FIFA'nın üst düzey yöneticileriyle yaptığı toplantıya yalnızca "belli seçilmiş yetkililerin" davet edildiği belirtildi.
Bu toplantının mevcut endişeleri daha da artırdığı ifade edilerek, "Bu son toplantı, endişelerimizi daha da güçlendirmekte ve bizi bu noktaya getiren aynı davranış biçiminin devam ettiğini göstermektedir." denildi.
Açıklamada Infantino'nun yönetim anlayışı eleştirilerek, "Bu, oyunun emanetçisi olan bir yöneticinin davranışı değil; oyunun kendisine hesap vermesi gerektiğine inanan bir kişinin davranışıdır." ifadelerine yer verildi.
"FUTBOLA HİZMET EDEN LİDERLİK" ÇAĞRISI
UEFA, AFC ve CONCACAF başkanları açıklamanın sonunda futbolun birlik ve hizmet anlayışıyla yönetilmesi gerektiğini vurguladı.
Ortak açıklamada, "Futbolun gücü her zaman birlikteliğinden gelmiştir. Şimdi bu birliğe sahip çıkılması ve futbola hizmet eden, onu yönetmeye ve hükmetmeye çalışmayan bir liderlik anlayışının benimsenmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, "Futbol, oyunculara, taraftarlara, kulüplere, üye federasyonlara ve geleceğini korumakla görevlendirilen tüm kurumlara aittir." ifadelerine yer verildi.
"BU MESELE PARA MESELESİ DEĞİLDİR"
Futbolun son 10 yıldaki büyümesine dikkat çekilen açıklamada, bu gelişimin hayatlarını futbola adayan binlerce insanın ortak çalışmasının sonucu olduğu belirtildi.
Üç konfederasyon, yaşanan tartışmanın mali boyutla sınırlı olmadığını vurgulayarak, "Bu mesele para meselesi değildir." değerlendirmesinde bulundu.
INFANTINO'NUN YÖNETİM ŞEKLİNE ELEŞTİRİ
Ortak açıklamada FIFA Başkanı Infantino'nun yönetim anlayışına yönelik eleştiriler de yer aldı.
"Futbolda liderlik bir mülk değildir. Gücü elde tutmak veya gücün elde tutulmasını talep etmekle ilgili değildir. Liderlik, kendisine güvenen futbol ailesine karşı üstlenilen bir hizmet görevidir." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada güven ilişkisinin zedelendiği savunularak, "Aldatma yoluyla güven kırıldığında ve bir kişi kendisine yetki veren kolektif yapının üzerine çıktığında, bu görev terk edilmiş olur." denildi.
FIFA'NIN ÖZÜR MEKTUBUNA TEPKİ
Ortak açıklamada, Gianni Infantino imzasıyla FIFA'ya bağlı 211 üye futbol federasyonuna gönderilen resmi özür mektubuna da değinildi.
FIFA'nın yaşananları "iletişim başarısızlığı" olarak değerlendirmesinin yeterli olmadığı savunularak, "Futbolun tanık olduğu şey bir muhakeme ve sağduyu başarısızlığıdır." ifadelerine yer verildi.
Üye federasyonlarla yeterli istişare yapılmadan hazırlanan sürecin kısa sürede hayata geçirilmesinin basit bir ihmal olmadığı öne sürüldü.
"BAĞIMSIZ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF İNCELEMELİ"
Açıklamada FIFA Dünya Kupası'ndaki bir payın satılmasına yönelik girişime de değinildi.
Bu girişimin yalnızca usule ilişkin bir hata olmadığı, FIFA ile hizmet etmekle yükümlü olduğu kurumlar arasında ciddi bir güven sorunu yarattığı ifade edildi.
FIFA'nın konuyla ilgili kapsamlı bir raporu FIFA Konseyine sunma taahhüdüne de değinilen açıklamada, incelemenin FIFA'nın kendisi veya futbol içindeki paydaşlar tarafından değil, tamamen bağımsız bir üçüncü tarafça yürütülmesi gerektiği savunuldu.
FIFA yönetiminin bu incelemenin yürütülmesinde herhangi bir rol almaması gerektiği belirtilirken, ilgili belge ve kayıtların korunması çağrısı yapıldı.
RABAT'TAKİ TOPLANTI DA ELEŞTİRİLDİ
Açıklamada Infantino'nun Fas'ın başkenti Rabat'ta FIFA'nın üst düzey yöneticileriyle yaptığı toplantıya yalnızca "belli seçilmiş yetkililerin" davet edildiği belirtildi.
Bu toplantının mevcut endişeleri daha da artırdığı ifade edilerek, "Bu son toplantı, endişelerimizi daha da güçlendirmekte ve bizi bu noktaya getiren aynı davranış biçiminin devam ettiğini göstermektedir." denildi.
Açıklamada Infantino'nun yönetim anlayışı eleştirilerek, "Bu, oyunun emanetçisi olan bir yöneticinin davranışı değil; oyunun kendisine hesap vermesi gerektiğine inanan bir kişinin davranışıdır." ifadelerine yer verildi.
"FUTBOLA HİZMET EDEN LİDERLİK" ÇAĞRISI
UEFA, AFC ve CONCACAF başkanları açıklamanın sonunda futbolun birlik ve hizmet anlayışıyla yönetilmesi gerektiğini vurguladı.
Ortak açıklamada, "Futbolun gücü her zaman birlikteliğinden gelmiştir. Şimdi bu birliğe sahip çıkılması ve futbola hizmet eden, onu yönetmeye ve hükmetmeye çalışmayan bir liderlik anlayışının benimsenmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.