Süper Lig'de dikkat çeken teknik direktör tablosu

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu öncesinde teknik direktör tercihleri büyük ölçüde değişmedi. Ligde mücadele edecek 18 takımın 14'ü geçen sezonu tamamlayan teknik direktörleriyle yoluna devam ederken, 4 kulüp yeni teknik adamlarla sezona girecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray'ın yanı sıra Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Çorum FK, Erzurumspor FK, Gaziantep FK, Gençlerbirliği, Göztepe, İstanbul Başakşehir, Kasımpaşa, Kocaelispor, TÜMOSAN Konyaspor, Samsunspor ve Trabzonspor teknik direktörlerini korudu.
Amed Sportif Faaliyetler, Beşiktaş, Eyüpspor ve Fenerbahçe ise 2026-2027 sezonuna yeni çalıştırıcılarıyla başlayacak.
12 TÜRK, 6 YABANCI TEKNİK DİREKTÖR
Süper Lig'de yeni sezonda görev yapacak 18 teknik direktörün 12'si Türk, 6'sı yabancı olacak.
Çaykur Rizespor, Çorum FK, Erzurumspor FK, Eyüpspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Gençlerbirliği, İstanbul Başakşehir, Kasımpaşa, Kocaelispor, TÜMOSAN Konyaspor ve Trabzonspor Türk teknik adamlarla sezona başlayacak.
Amed Sportif Faaliyetler, Beşiktaş, Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK, Göztepe ve Samsunspor ise yabancı teknik direktörler tarafından çalıştırılacak.
ŞAMPİYONLUK YAŞAYAN TEK İSİM OKAN BURUK
Yeni sezonda Süper Lig'de görev yapacak teknik direktörler arasında lig şampiyonluğu yaşayan tek isim Okan Buruk olacak.
Buruk, son 4 sezonda Galatasaray'ı şampiyonluğa taşırken, 2019-2020 sezonunda da İstanbul Başakşehir ile aynı başarıyı elde etti.
9 TEKNİK ADAM 'DÖRT BÜYÜKLER'DE FORMA GİYDİ
Süper Lig'de görev yapacak 9 teknik direktör, futbolculuk kariyerlerinde Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan en az birinin formasını giydi.
Okan Buruk Galatasaray ve Beşiktaş'ta, Emre Belözoğlu Galatasaray ve Fenerbahçe'de, Fatih Tekke Trabzonspor ve Beşiktaş'ta, Selçuk İnan Trabzonspor ve Galatasaray'da oynadı.
İsmail Kartal Fenerbahçe, Stanimir Stoilov Fenerbahçe, Metin Diyadin Fenerbahçe, Uğur Uçar Galatasaray ve Joao Pereira ise Trabzonspor forması giydi.
ŞAMPİYONLUK REKORU FATİH TERİM'DE
Fatih Terim, Süper Lig tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan teknik direktör konumunda bulunuyor.
Tecrübeli teknik adam, tamamı Galatasaray'ın başında olmak üzere 8 kez şampiyonluk elde etti.
Terim'i 5 şampiyonlukla Okan Buruk, 4 şampiyonlukla Trabzonspor'un eski teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı takip ediyor.
İSTİKRAR REKORU GORDON MILNE'DE
Süper Lig'de geride kalan 68 sezonda aralıksız en uzun süre aynı takımı çalıştıran teknik direktör Gordon Milne oldu.
İngiliz teknik adam, Beşiktaş'ta 1987-1988 sezonunun başından itibaren aralıksız 6,5 yıl görev yaptı.
Beşiktaş, Milne döneminde 3 kez şampiyon olurken, 3 kez de ligi ikinci sırada tamamladı.
EN FAZLA MAÇA RIZA ÇALIMBAY ÇIKTI
Rıza Çalımbay, Süper Lig tarihinde teknik direktör olarak en fazla maçta görev yapan isim konumunda.
Çalımbay, 2001'den bu yana Türkiye'nin en üst liginde 661 karşılaşmada teknik direktör olarak görev aldı.
Rıza Çalımbay'ı 634 maçla Şenol Güneş ve 621 karşılaşmayla Samet Aybaba izledi.
SON 19 SEZONDA YABANCI ŞAMPİYON YOK
Süper Lig'de son 19 sezonda şampiyon olan takımların tamamı bu başarıya Türk teknik direktörlerle ulaştı.
Yabancı teknik adamlar adına son şampiyonluk, 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe'nin başındaki Arthur Zico tarafından kazanıldı.
2007-2008 sezonundan itibaren ligde şampiyon olan takımların tamamı Türk teknik direktörler tarafından çalıştırıldı.
2026-2027 SEZONUNUN TEKNİK DİREKTÖRLERİ
Amed Sportif Faaliyetler: Besnik Hasi
Beşiktaş: Vincenzo Italiano
Corendon Alanyaspor: Joao Pereira
Çaykur Rizespor: Recep Uçar
Çorum FK: Uğur Uçar
Erzurumspor FK: Serkan Özbalta
Eyüpspor: Özhan Pulat
Fenerbahçe: İsmail Kartal
Galatasaray: Okan Buruk
Gaziantep FK: Mirel Radoi
Gençlerbirliği: Metin Diyadin
Göztepe: Stanimir Stoilov
İstanbul Başakşehir: Nuri Şahin
Kasımpaşa: Emre Belözoğlu
Kocaelispor: Selçuk İnan
TÜMOSAN Konyaspor: İlhan Palut
Samsunspor: Thorsten Fink
Trabzonspor: Fatih Tekke
Amed Sportif Faaliyetler, Beşiktaş, Eyüpspor ve Fenerbahçe ise 2026-2027 sezonuna yeni çalıştırıcılarıyla başlayacak.
12 TÜRK, 6 YABANCI TEKNİK DİREKTÖR
Süper Lig'de yeni sezonda görev yapacak 18 teknik direktörün 12'si Türk, 6'sı yabancı olacak.
Çaykur Rizespor, Çorum FK, Erzurumspor FK, Eyüpspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Gençlerbirliği, İstanbul Başakşehir, Kasımpaşa, Kocaelispor, TÜMOSAN Konyaspor ve Trabzonspor Türk teknik adamlarla sezona başlayacak.
Amed Sportif Faaliyetler, Beşiktaş, Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK, Göztepe ve Samsunspor ise yabancı teknik direktörler tarafından çalıştırılacak.
ŞAMPİYONLUK YAŞAYAN TEK İSİM OKAN BURUK
Yeni sezonda Süper Lig'de görev yapacak teknik direktörler arasında lig şampiyonluğu yaşayan tek isim Okan Buruk olacak.
Buruk, son 4 sezonda Galatasaray'ı şampiyonluğa taşırken, 2019-2020 sezonunda da İstanbul Başakşehir ile aynı başarıyı elde etti.
9 TEKNİK ADAM 'DÖRT BÜYÜKLER'DE FORMA GİYDİ
Süper Lig'de görev yapacak 9 teknik direktör, futbolculuk kariyerlerinde Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan en az birinin formasını giydi.
Okan Buruk Galatasaray ve Beşiktaş'ta, Emre Belözoğlu Galatasaray ve Fenerbahçe'de, Fatih Tekke Trabzonspor ve Beşiktaş'ta, Selçuk İnan Trabzonspor ve Galatasaray'da oynadı.
İsmail Kartal Fenerbahçe, Stanimir Stoilov Fenerbahçe, Metin Diyadin Fenerbahçe, Uğur Uçar Galatasaray ve Joao Pereira ise Trabzonspor forması giydi.
ŞAMPİYONLUK REKORU FATİH TERİM'DE
Fatih Terim, Süper Lig tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan teknik direktör konumunda bulunuyor.
Tecrübeli teknik adam, tamamı Galatasaray'ın başında olmak üzere 8 kez şampiyonluk elde etti.
Terim'i 5 şampiyonlukla Okan Buruk, 4 şampiyonlukla Trabzonspor'un eski teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı takip ediyor.
İSTİKRAR REKORU GORDON MILNE'DE
Süper Lig'de geride kalan 68 sezonda aralıksız en uzun süre aynı takımı çalıştıran teknik direktör Gordon Milne oldu.
İngiliz teknik adam, Beşiktaş'ta 1987-1988 sezonunun başından itibaren aralıksız 6,5 yıl görev yaptı.
Beşiktaş, Milne döneminde 3 kez şampiyon olurken, 3 kez de ligi ikinci sırada tamamladı.
EN FAZLA MAÇA RIZA ÇALIMBAY ÇIKTI
Rıza Çalımbay, Süper Lig tarihinde teknik direktör olarak en fazla maçta görev yapan isim konumunda.
Çalımbay, 2001'den bu yana Türkiye'nin en üst liginde 661 karşılaşmada teknik direktör olarak görev aldı.
Rıza Çalımbay'ı 634 maçla Şenol Güneş ve 621 karşılaşmayla Samet Aybaba izledi.
SON 19 SEZONDA YABANCI ŞAMPİYON YOK
Süper Lig'de son 19 sezonda şampiyon olan takımların tamamı bu başarıya Türk teknik direktörlerle ulaştı.
Yabancı teknik adamlar adına son şampiyonluk, 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe'nin başındaki Arthur Zico tarafından kazanıldı.
2007-2008 sezonundan itibaren ligde şampiyon olan takımların tamamı Türk teknik direktörler tarafından çalıştırıldı.
2026-2027 SEZONUNUN TEKNİK DİREKTÖRLERİ
Amed Sportif Faaliyetler: Besnik Hasi
Beşiktaş: Vincenzo Italiano
Corendon Alanyaspor: Joao Pereira
Çaykur Rizespor: Recep Uçar
Çorum FK: Uğur Uçar
Erzurumspor FK: Serkan Özbalta
Eyüpspor: Özhan Pulat
Fenerbahçe: İsmail Kartal
Galatasaray: Okan Buruk
Gaziantep FK: Mirel Radoi
Gençlerbirliği: Metin Diyadin
Göztepe: Stanimir Stoilov
İstanbul Başakşehir: Nuri Şahin
Kasımpaşa: Emre Belözoğlu
Kocaelispor: Selçuk İnan
TÜMOSAN Konyaspor: İlhan Palut
Samsunspor: Thorsten Fink
Trabzonspor: Fatih Tekke