Aliağa Futbol, Ahmet Arslan ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı

2'nci Lig temsilcisi Aliağa Futbol, dış transfer çalışmalarını sürdürürken orta saha oyuncusu Ahmet Arslan'ı kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-siyahlı kulüp, Avustralya A Ligi ekiplerinden Sydney FC'de forma giyen 32 yaşındaki futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
1+1 YILLIK SÖZLEŞME
Aliağa Futbol'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Avustralya A Ligi takımlarından Sydney'de forma giyen orta saha oyuncusu Ahmet Arslan'la 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kulüp avukatımız Hakan Mete de yer aldı. Ahmet Arslan'a hoş geldin diyor, formamız altında başarılı bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
SYDNEY FC'DE 11 MAÇA ÇIKTI
Almanya doğumlu Ahmet Arslan, geçen sezonun ikinci devresinde Sydney FC'ye transfer oldu.
Tecrübeli orta saha oyuncusu, Avustralya ekibinde 11 karşılaşmada forma giyerken 1 gol kaydetti.
1+1 YILLIK SÖZLEŞME
Aliağa Futbol'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Avustralya A Ligi takımlarından Sydney'de forma giyen orta saha oyuncusu Ahmet Arslan'la 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kulüp avukatımız Hakan Mete de yer aldı. Ahmet Arslan'a hoş geldin diyor, formamız altında başarılı bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
SYDNEY FC'DE 11 MAÇA ÇIKTI
Almanya doğumlu Ahmet Arslan, geçen sezonun ikinci devresinde Sydney FC'ye transfer oldu.
Tecrübeli orta saha oyuncusu, Avustralya ekibinde 11 karşılaşmada forma giyerken 1 gol kaydetti.