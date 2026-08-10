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Galatasaray'dan transferde De Bruyne kararı!

Galatasaray, yaz transfer döneminde bir 10 numara takviyesi yapmak isterken sarı-kırmızılılara menajerler tarafından Kevin De Bruyne önerildi. Cimbom'un transfer kararı ise dikkat çekti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Ağustos 2026 11:27 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2026 11:29
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'dan transferde De Bruyne kararı!
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Son 4 sezonun lig şampiyonu Galatasaray'da yeni sezon planlamaları tüm hızıyla devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Şu ana kadar transferde sessiz bir dönem geçiren sarı kırmızılılar, ligin başlamasına kısa bir süre kala temaslarını artırdı.

Yaz transfer döneminde yalnızca Lesley Ugochukwu'yu kadrosuna katan Cimbom, yapacağı diğer hamleler için kolları sıvadı.

Yönetimin özellikle forvet arkası pozisyonuna net bir isim almayı planladığı ifade edildi.

Bu doğrultuda 10 numara arayan ve birçok isimle görüşen Galatasaray'ın gündemine Kevin De Bruyne geldi.

GALATASARAY'IN KARARI

Sabah'ın haberine göre, Manchester City'den ayrıldıktan sonra Napoli'nin yolunu tutan Belçikalı yıldız, menajerler tarafından sarı kırmızılı kulübe teklif edildi.

Ancak performansı düşüşe geçen 35 yaşındaki oyuncuya olumsuz cevap verildi.

SEZON PERFORMANSI

Tecrübeli futbolcu İtalyan ekibi Napoli'de geçen sezon toplam 21 maçta forma giydi.

Kevin De Bruyne yer aldığı 21 karşılaşmada toplam 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.  

 

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