Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic İstanbul'a gelebilir!

Beşiktaş, forvet hattına yapacağı transfer için çalışmalarını sürdürürken teknik direktör Vincenzo Italiano'nun önceliği eski öğrencisi Dusan Vlahovic oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fiorentina döneminde Sırp santrforla birlikte çalışan Italiano'nun, Vlahovic'i kadrosunda görmek istediği ve transferin gerçekleşmesi için sürece doğrudan dahil oldu.
ITALIANO VLAHOVIC İLE GÖRÜŞTÜ
Takımı için en uygun golcünün Vlahovic olduğunu düşünen Italiano'nun oyuncuyla telefon görüşmesi yaptığı ve Beşiktaş'taki projesini anlattığı aktarıldı. Tecrübeli teknik adamın Sırp futbolcuyu ikna etmek için görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.
Beşiktaş yönetiminin de transfer için imkanlarını zorladığı ve Vlahovic'e 4 yıllık sözleşme teklif ettiği kaydedildi.
YILLIK 10 MİLYON EURO TEKLİF
Siyah-beyazlıların Vlahovic'e yıllık 10 milyon Euro garanti ücret ve 10 milyon Euro imza parası önerdi.
Dış basındaki haberlere göre; Kariyerini Avrupa'nın 5 büyük liginden birinde sürdürmek isteyen Sırp golcünün aradığı seviyede teklifler bulmakta zorlandığı ifade edilirken, Barcelona ile ilgili transfer iddialarının da Hansi Flick tarafından veto ettiği öne sürüldü.
VLAHOVIC'İN BABASI İSTANBUL'A GELEBİLİR
Transfer sürecinin hızlanması amacıyla oyuncunun babası Milos Vlahovic'in İstanbul'a gelme ihtimalinin bulunduğu belirtildi. Beşiktaş yönetiminin de oyuncu cephesiyle görüşmelerini sürdürüyor.
ATLETICO MADRID DE DEVREDE
Vlahovic için Atletico Madrid'in de harekete geçmeye hazırlandığı ileri sürüldü. Sırp santrforu uzun süredir takip eden İspanyol ekibinin, resmi girişim öncesinde bazı oyuncularının satışını tamamlamayı bekliyor.
Atletico Madrid'in Alexander Sörloth için 40 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği, Norveçli futbolcunun satılması halinde elde edilecek bütçenin bir bölümünün Vlahovic transferinde kullanılmasının planlandığı ifade edildi.
NAPOLI TRANSFERDEN VAZGEÇTİ
İtalyan gazeteciler Fabrizio Romano ve Matteo Moretto'nun haberlerine göre; Napoli ise bir süredir takip ettiği Vlahovic'in transferinden vazgeçti.
ITALIANO VLAHOVIC İLE GÖRÜŞTÜ
Takımı için en uygun golcünün Vlahovic olduğunu düşünen Italiano'nun oyuncuyla telefon görüşmesi yaptığı ve Beşiktaş'taki projesini anlattığı aktarıldı. Tecrübeli teknik adamın Sırp futbolcuyu ikna etmek için görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.
Beşiktaş yönetiminin de transfer için imkanlarını zorladığı ve Vlahovic'e 4 yıllık sözleşme teklif ettiği kaydedildi.
YILLIK 10 MİLYON EURO TEKLİF
Siyah-beyazlıların Vlahovic'e yıllık 10 milyon Euro garanti ücret ve 10 milyon Euro imza parası önerdi.
Dış basındaki haberlere göre; Kariyerini Avrupa'nın 5 büyük liginden birinde sürdürmek isteyen Sırp golcünün aradığı seviyede teklifler bulmakta zorlandığı ifade edilirken, Barcelona ile ilgili transfer iddialarının da Hansi Flick tarafından veto ettiği öne sürüldü.
VLAHOVIC'İN BABASI İSTANBUL'A GELEBİLİR
Transfer sürecinin hızlanması amacıyla oyuncunun babası Milos Vlahovic'in İstanbul'a gelme ihtimalinin bulunduğu belirtildi. Beşiktaş yönetiminin de oyuncu cephesiyle görüşmelerini sürdürüyor.
ATLETICO MADRID DE DEVREDE
Vlahovic için Atletico Madrid'in de harekete geçmeye hazırlandığı ileri sürüldü. Sırp santrforu uzun süredir takip eden İspanyol ekibinin, resmi girişim öncesinde bazı oyuncularının satışını tamamlamayı bekliyor.
Atletico Madrid'in Alexander Sörloth için 40 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği, Norveçli futbolcunun satılması halinde elde edilecek bütçenin bir bölümünün Vlahovic transferinde kullanılmasının planlandığı ifade edildi.
NAPOLI TRANSFERDEN VAZGEÇTİ
İtalyan gazeteciler Fabrizio Romano ve Matteo Moretto'nun haberlerine göre; Napoli ise bir süredir takip ettiği Vlahovic'in transferinden vazgeçti.