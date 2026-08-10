Galatasaray'da Barış Alper planı!

Şampiyon kadrosunu koruyup üzerine önemli takviyeler yapmak isteyen Galatasaray'da birçok futbolcuya Avrupa'dan ilgi bulunuyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Başta Victor Osimhen'in yanı sıra milli oyuncu Barış Alper Yılmaz da yakından takip ediliyor.
Geçen sezon Suudi Arabistan'a transferi yönetimin vetosu ile gerçekleşmeyen Barış Alper Yılmaz'a bu kez Premier Lig'den büyük bir ilgi bulunuyor.
41 MİLYON REDDEDİLDİ
Geçtiğimiz günlerde Everton'ın yaklaşık 41 milyon euro'luk teklifte bulunduğu milli oyuncuya bu kez de Tottenham talip oldu.
50 MİLYON EURO ALTINA İNİLMEYECEK
Galatasaray yönetimi kesin olarak oyuncusunu satmak istemiyor. Ancak Barış Alper Yılmaz'ın Premier Lig'de forma giymek istemesi halinde önünü kesmeyecek olan yönetim, bonservis bedelini minimum 50 milyon euro olarak belirledi. Sonraki satıştan eski kulübü Keçiörengücü'ne de yüzde 20'lik bir pay ödeyecek olan sarı-kırmızılılar bu nedenle talep ettiği 50 milyonun altına inmeyecek.
GELECEK İSİMLER BELLİ
Barış giderse kanat bölgesine Leao ya da Martinelli'den birinin alınması planlanıyor.
Geçen sezon Suudi Arabistan'a transferi yönetimin vetosu ile gerçekleşmeyen Barış Alper Yılmaz'a bu kez Premier Lig'den büyük bir ilgi bulunuyor.
41 MİLYON REDDEDİLDİ
Geçtiğimiz günlerde Everton'ın yaklaşık 41 milyon euro'luk teklifte bulunduğu milli oyuncuya bu kez de Tottenham talip oldu.
50 MİLYON EURO ALTINA İNİLMEYECEK
Galatasaray yönetimi kesin olarak oyuncusunu satmak istemiyor. Ancak Barış Alper Yılmaz'ın Premier Lig'de forma giymek istemesi halinde önünü kesmeyecek olan yönetim, bonservis bedelini minimum 50 milyon euro olarak belirledi. Sonraki satıştan eski kulübü Keçiörengücü'ne de yüzde 20'lik bir pay ödeyecek olan sarı-kırmızılılar bu nedenle talep ettiği 50 milyonun altına inmeyecek.
GELECEK İSİMLER BELLİ
Barış giderse kanat bölgesine Leao ya da Martinelli'den birinin alınması planlanıyor.