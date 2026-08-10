10 Ağustos
Pendikspor-Batman Petrolspor
2-2
10 Ağustos
Plymouth Argyle-Exeter City
2-0
10 Ağustos
Santa Clara-Nacional
2-2
10 Ağustos
Fakel Voronej FK-FK Akhmat
0-0
10 Ağustos
Jong PSV-FC Volendam
3-2
10 Ağustos
Jong AZ Alkmaar-Eindhoven
0-1
10 Ağustos
Silkeborg-OB
1-0
11 Ağustos
Banfield-Belgrano
0-2
11 Ağustos
Union-Central Cordoba de Santiago
1-271'
10 Ağustos
Polissya Zhytomyr-FC Kharkiv
3-1
10 Ağustos
Karpaty-LNZ Cherkasy
3-0

Galatasaray'da Barış Alper planı!

Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz'ı, Everton'ın yanı sıra Tottenham da yakından izliyor. Galatasaray yönetiminin beklentisi ise en az 50 milyon euro seviyesinde.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Ağustos 2026 07:46 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2026 08:06
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Barış Alper planı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (2)
Google News
Şampiyon kadrosunu koruyup üzerine önemli takviyeler yapmak isteyen Galatasaray'da birçok futbolcuya Avrupa'dan ilgi bulunuyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Başta Victor Osimhen'in yanı sıra milli oyuncu Barış Alper Yılmaz da yakından takip ediliyor.

Geçen sezon Suudi Arabistan'a transferi yönetimin vetosu ile gerçekleşmeyen Barış Alper Yılmaz'a bu kez Premier Lig'den büyük bir ilgi bulunuyor.

41 MİLYON REDDEDİLDİ

Geçtiğimiz günlerde Everton'ın yaklaşık 41 milyon euro'luk teklifte bulunduğu milli oyuncuya bu kez de Tottenham talip oldu.

50 MİLYON EURO ALTINA İNİLMEYECEK

Galatasaray yönetimi kesin olarak oyuncusunu satmak istemiyor. Ancak Barış Alper Yılmaz'ın Premier Lig'de forma giymek istemesi halinde önünü kesmeyecek olan yönetim, bonservis bedelini minimum 50 milyon euro olarak belirledi. Sonraki satıştan eski kulübü Keçiörengücü'ne de yüzde 20'lik bir pay ödeyecek olan sarı-kırmızılılar bu nedenle talep ettiği 50 milyonun altına inmeyecek.

GELECEK İSİMLER BELLİ

Barış giderse kanat bölgesine Leao ya da Martinelli'den birinin alınması planlanıyor.  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.