Mustafa Er: 'Takımım iyi reaksiyon verdi'

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında deplasmanda Bodrum FK'yi mağlup eden Bursaspor'da Teknik Direktör Mustafa Er, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sezona galibiyetle başlamanın önemli olduğunu belirten Er, saha zemini ve hava şartlarının karşılaşmayı zorlaştırdığını ifade etti.
"HİÇ POZİSYON VERMEDEN MAÇI BİTİRDİK"
Karşılaşmada birçok pozisyon ürettiklerini belirten Mustafa Er, rakibe net gol fırsatı vermediklerini söyledi.
Er, "Rakibe yüzde 100 gol pozisyonu şansı vermedik. İkinci yarı özellikle çok daha farklı kazanabilirdik." dedi.
Bodrum FK'nin uzun toplarla ve ikinci toplarla oynayacağını bildiklerini belirten Er, bu plana karşı gerekli önlemleri aldıklarını söyledi.
"KAZANMAK ÇOK DEĞERLİYDİ"
Takımının savunma anlamında iyi bir performans gösterdiğini vurgulayan Er, "Bu anlamda takım iyi reaksiyon verdi, hiç pozisyon vermeden maçı bitirdik. Bu, bir başlangıçtı." ifadelerini kullandı.
Saha ve hava şartlarına rağmen galibiyet almanın değerli olduğunu belirten Mustafa Er, "Bu havada, bu sahada kazanmak çok değerliydi. İyi oynadığımızı düşünüyorum." diye konuştu.
"HİÇ POZİSYON VERMEDEN MAÇI BİTİRDİK"
Karşılaşmada birçok pozisyon ürettiklerini belirten Mustafa Er, rakibe net gol fırsatı vermediklerini söyledi.
Er, "Rakibe yüzde 100 gol pozisyonu şansı vermedik. İkinci yarı özellikle çok daha farklı kazanabilirdik." dedi.
Bodrum FK'nin uzun toplarla ve ikinci toplarla oynayacağını bildiklerini belirten Er, bu plana karşı gerekli önlemleri aldıklarını söyledi.
"KAZANMAK ÇOK DEĞERLİYDİ"
Takımının savunma anlamında iyi bir performans gösterdiğini vurgulayan Er, "Bu anlamda takım iyi reaksiyon verdi, hiç pozisyon vermeden maçı bitirdik. Bu, bir başlangıçtı." ifadelerini kullandı.
Saha ve hava şartlarına rağmen galibiyet almanın değerli olduğunu belirten Mustafa Er, "Bu havada, bu sahada kazanmak çok değerliydi. İyi oynadığımızı düşünüyorum." diye konuştu.