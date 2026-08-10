09 Ağustos
Iğdır FK-Karagümrük
2-0
09 Ağustos
Anderlecht-RAAL La Louviere
2-1
09 Ağustos
Moreirense-Braga
2-2
09 Ağustos
Gil Vicente-Rio Ave
1-0
09 Ağustos
FC Porto-Alverca
2-0
09 Ağustos
St. Gallen-FC Luzern
2-2
09 Ağustos
Sion-FC Vaduz
3-2
09 Ağustos
Basel-Thun
4-2
09 Ağustos
Lugano-FC Zürich
5-0
09 Ağustos
Austria Wien-LASK
0-2
09 Ağustos
Wolfsberger AC-RB Salzburg
1-1
09 Ağustos
Ried-Rapid Wien
1-2
09 Ağustos
Royal Antwerp-SK Beveren
2-1
09 Ağustos
Zulte Waregem-Genk
2-1
09 Ağustos
Sarıyer-Muğlaspor
2-0
09 Ağustos
Sporting Charleroi-OH Leuven
3-1
09 Ağustos
Gent-KV Mechelen
2-0
09 Ağustos
St. Pauli-Greuther Fürth
1-1
09 Ağustos
Nürnberg-Dynamo Dresden
3-0
09 Ağustos
Energie Cottbus-Hannover 96
3-1
09 Ağustos
SC Heerenveen-FC Twente
1-0
09 Ağustos
FC Groningen-FC Utrecht
2-1
09 Ağustos
PEC Zwolle-Ajax
0-2
09 Ağustos
S. Rotterdam-Feyenoord
0-1
09 Ağustos
Mansfield Town-Sheffield United
0-3
09 Ağustos
Bodrum FK-Bursaspor
0-2
09 Ağustos
Vanspor FK-Kayserispor
0-2
09 Ağustos
Benfica-Academico de Viseu FC
2-2

Mustafa Er: "Takımım iyi reaksiyon verdi"

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, Bodrum FK karşısında aldıkları galibiyetin ardından takımının ortaya koyduğu mücadeleden memnun olduğunu söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Ağustos 2026 00:46 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2026 01:40
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Mustafa Er: 'Takımım iyi reaksiyon verdi'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında deplasmanda Bodrum FK'yi mağlup eden Bursaspor'da Teknik Direktör Mustafa Er, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sezona galibiyetle başlamanın önemli olduğunu belirten Er, saha zemini ve hava şartlarının karşılaşmayı zorlaştırdığını ifade etti.

"HİÇ POZİSYON VERMEDEN MAÇI BİTİRDİK"

Karşılaşmada birçok pozisyon ürettiklerini belirten Mustafa Er, rakibe net gol fırsatı vermediklerini söyledi.

Er, "Rakibe yüzde 100 gol pozisyonu şansı vermedik. İkinci yarı özellikle çok daha farklı kazanabilirdik." dedi.

Bodrum FK'nin uzun toplarla ve ikinci toplarla oynayacağını bildiklerini belirten Er, bu plana karşı gerekli önlemleri aldıklarını söyledi.

"KAZANMAK ÇOK DEĞERLİYDİ"

Takımının savunma anlamında iyi bir performans gösterdiğini vurgulayan Er, "Bu anlamda takım iyi reaksiyon verdi, hiç pozisyon vermeden maçı bitirdik. Bu, bir başlangıçtı." ifadelerini kullandı.

Saha ve hava şartlarına rağmen galibiyet almanın değerli olduğunu belirten Mustafa Er, "Bu havada, bu sahada kazanmak çok değerliydi. İyi oynadığımızı düşünüyorum." diye konuştu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.