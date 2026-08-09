Fenerbahçe'ye Rashford'dan kötü haber!

Hücum hattına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer aldığı öne sürülen Marcus Rashford hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fabrizio Romano'nun haberine göre, İngiliz yıldızın bu sezon Manchester United'da kalma ihtimali oldukça yüksek.
UNITED'DA KALMA İHTİMALİ YÜKSEK
Rashford'un geleceğiyle ilgili karar aşamasında olduğu belirtilirken, 28 yaşındaki futbolcunun Manchester United'da kariyerine devam etmeye yakın olduğu aktarıldı.
İngiliz yıldızın geçtiğimiz dönemde kiralık olarak Barcelona forması giymesinin ardından yeni sezon planlamasında Manchester United seçeneğinin öne çıktığı ifade edildi.
TÜRKİYE SEÇENEĞİNİ DEĞERLENDİRMEYECEK
Rashford'un yaz transfer döneminde Türkiye veya Suudi Arabistan'ı seçenek olarak değerlendirmeyeceği öne sürüldü.
Bu gelişmeyle birlikte Fenerbahçe'nin İngiliz futbolcuyu kadrosuna katma ihtimali de zayıfladı. Sarı-lacivertlilerin hücum hattı için alternatif isimler üzerindeki çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor.
UNITED'DA KALMA İHTİMALİ YÜKSEK
Rashford'un geleceğiyle ilgili karar aşamasında olduğu belirtilirken, 28 yaşındaki futbolcunun Manchester United'da kariyerine devam etmeye yakın olduğu aktarıldı.
İngiliz yıldızın geçtiğimiz dönemde kiralık olarak Barcelona forması giymesinin ardından yeni sezon planlamasında Manchester United seçeneğinin öne çıktığı ifade edildi.
TÜRKİYE SEÇENEĞİNİ DEĞERLENDİRMEYECEK
Rashford'un yaz transfer döneminde Türkiye veya Suudi Arabistan'ı seçenek olarak değerlendirmeyeceği öne sürüldü.
Bu gelişmeyle birlikte Fenerbahçe'nin İngiliz futbolcuyu kadrosuna katma ihtimali de zayıfladı. Sarı-lacivertlilerin hücum hattı için alternatif isimler üzerindeki çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor.