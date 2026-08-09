09 Ağustos
Iğdır FK-Karagümrük
2-0
09 Ağustos
Anderlecht-RAAL La Louviere
2-1
09 Ağustos
Moreirense-Braga
2-2
09 Ağustos
Gil Vicente-Rio Ave
1-0
09 Ağustos
FC Porto-Alverca
2-0
09 Ağustos
St. Gallen-FC Luzern
2-2
09 Ağustos
Sion-FC Vaduz
3-2
09 Ağustos
Basel-Thun
4-2
09 Ağustos
Lugano-FC Zürich
5-0
09 Ağustos
Austria Wien-LASK
0-2
09 Ağustos
Wolfsberger AC-RB Salzburg
1-1
09 Ağustos
Ried-Rapid Wien
1-2
09 Ağustos
Royal Antwerp-SK Beveren
2-1
09 Ağustos
Zulte Waregem-Genk
2-1
09 Ağustos
Sarıyer-Muğlaspor
2-0
09 Ağustos
Sporting Charleroi-OH Leuven
3-1
09 Ağustos
Gent-KV Mechelen
2-0
09 Ağustos
St. Pauli-Greuther Fürth
1-1
09 Ağustos
Nürnberg-Dynamo Dresden
3-0
09 Ağustos
Energie Cottbus-Hannover 96
3-1
09 Ağustos
SC Heerenveen-FC Twente
1-0
09 Ağustos
FC Groningen-FC Utrecht
2-1
09 Ağustos
PEC Zwolle-Ajax
0-2
09 Ağustos
S. Rotterdam-Feyenoord
0-1
09 Ağustos
Mansfield Town-Sheffield United
0-3
09 Ağustos
Bodrum FK-Bursaspor
0-2
09 Ağustos
Vanspor FK-Kayserispor
0-2
09 Ağustos
Benfica-Academico de Viseu FC
2-2

Borussia Dortmund, Emirates Kupası'nın sahibi!

Borussia Dortmund, Emirates Kupası finalinde Arsenal'i 3-2 mağlup ederek sezon öncesi hazırlık turnuvasını şampiyon tamamladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Ağustos 2026 17:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Borussia Dortmund, Emirates Kupası'nın sahibi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (1)
Google News
Borussia Dortmund ile Arsenal, Emirates Kupası finalinde karşı karşıya geldi. Mücadelede 5 gol kaydedilirken, Alman ekibi sahadan 3-2 galip ayrılarak kupayı kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla GOLLER ARKA ARKAYA GELDİ

Dortmund, karşılaşmanın 7. dakikasında Inacio ile 1-0 öne geçti. Arsenal, 29. dakikada Kvaratskhelia ile skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda Arsenal, 54. dakikada Nwaneri'nin golüyle 2-1 öne geçti. Dortmund ise kısa süre içerisinde cevap verdi. 58. dakikada Gadou ile beraberliği yakalayan Alman temsilcisi, 68. dakikada Gyökeres'in penaltıdan attığı golle yeniden öne geçti.

Kalan bölümde başka gol olmayınca Borussia Dortmund, Arsenal'i 3-2 mağlup ederek Emirates Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.