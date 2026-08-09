Borussia Dortmund, Emirates Kupası'nın sahibi!

Borussia Dortmund ile Arsenal, Emirates Kupası finalinde karşı karşıya geldi. Mücadelede 5 gol kaydedilirken, Alman ekibi sahadan 3-2 galip ayrılarak kupayı kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE GOLLER ARKA ARKAYA GELDİ
Dortmund, karşılaşmanın 7. dakikasında Inacio ile 1-0 öne geçti. Arsenal, 29. dakikada Kvaratskhelia ile skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
İkinci yarıda Arsenal, 54. dakikada Nwaneri'nin golüyle 2-1 öne geçti. Dortmund ise kısa süre içerisinde cevap verdi. 58. dakikada Gadou ile beraberliği yakalayan Alman temsilcisi, 68. dakikada Gyökeres'in penaltıdan attığı golle yeniden öne geçti.
Kalan bölümde başka gol olmayınca Borussia Dortmund, Arsenal'i 3-2 mağlup ederek Emirates Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.
Dortmund, karşılaşmanın 7. dakikasında Inacio ile 1-0 öne geçti. Arsenal, 29. dakikada Kvaratskhelia ile skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
İkinci yarıda Arsenal, 54. dakikada Nwaneri'nin golüyle 2-1 öne geçti. Dortmund ise kısa süre içerisinde cevap verdi. 58. dakikada Gadou ile beraberliği yakalayan Alman temsilcisi, 68. dakikada Gyökeres'in penaltıdan attığı golle yeniden öne geçti.
Kalan bölümde başka gol olmayınca Borussia Dortmund, Arsenal'i 3-2 mağlup ederek Emirates Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.