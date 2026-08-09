A Milli Kadın Voleybol Takımı, Fransa'yı 3-1 mağlup etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Fransa ile oynadığı üçüncü özel karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlı ekip, kamp çalışmalarını sürdürdüğü Antalya'daki Gloria Sports Arena'da oynanan mücadeleyi 25-22, 21-25, 25-18 ve 25-17'lik setlerle kazandı.
EKSTRA SETİ DE TÜRKİYE KAZANDI
Karşılaşmanın ardından oynanan ekstra sette de üstünlük sağlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu bölümü 25-16 kazandı.
Ay-yıldızlı ekipte Elif Şahin, Hande Baladın, Sinead Jack-Kısal, Melissa Vargas, Saliha Şahin, Eda Erdem Dündar, Eylül Akarçeşme Yatgın, Cansu Özbay, Yaprak Erkek, Derya Cebecioğlu, Deniz Uyanık ve Berka Buse Özden karşılaşmada görev aldı.
Mücadeleyi Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da takip etti.
EKSTRA SETİ DE TÜRKİYE KAZANDI
Karşılaşmanın ardından oynanan ekstra sette de üstünlük sağlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu bölümü 25-16 kazandı.
Ay-yıldızlı ekipte Elif Şahin, Hande Baladın, Sinead Jack-Kısal, Melissa Vargas, Saliha Şahin, Eda Erdem Dündar, Eylül Akarçeşme Yatgın, Cansu Özbay, Yaprak Erkek, Derya Cebecioğlu, Deniz Uyanık ve Berka Buse Özden karşılaşmada görev aldı.
Mücadeleyi Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da takip etti.