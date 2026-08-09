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Galatasaray'a Rodrigo Mora'da kötü haber!

Galatasaray'ın 10 numara transferi için düşündüğü isimlerden Rodrigo Mora için Roma da devreye girdi. Porto'nun genç futbolcunun ayrılığı için istediği bonservis ve Portekiz ekibine yapılan teklifin detayları belli oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Ağustos 2026 15:45 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2026 15:46
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'a Rodrigo Mora'da kötü haber!
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Galatasaray'da 10 numara transferi için çalışmalar devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılı yönetim, kadroya katmak istediği oyuncularla temaslarını sürdürürken Porto'nun genç yıldızı Rodrigo Mora da transfer listesine dahil edildi.

19 yaşındaki Portekizli futbolcu, Galatasaray'ın yeni yabancı kuralındaki +4 kontenjanına uygun olması nedeniyle dikkat çekerken, Mora için Roma da devreye girdi.

PORTO'NUN MORA İÇİN İSTEDİĞİ RAKAM

Galatasaray, genç oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürürken Porto'nun Rodrigo Mora için belirlediği bonservis bedeli ortaya çıktı.

Sky Sports'ta yer alan habere göre Portekiz ekibi, 19 yaşındaki futbolcu için 50 milyon euro bonservis talep ediyor.

ROMA'DAN 50 MİLYON EUROLUK FORMÜL

Rodrigo Mora'yı kadrosuna katmak isteyen Roma'nın Porto'ya ilk teklifini ilettiği belirtildi.

İtalyan ekibinin 5 milyon euro kiralama bedeli ve 45 milyon euro satın alma opsiyonundan oluşan bir teklif sunduğu aktarıldı. Roma'nın transferi hızlı şekilde sonuçlandırmak istediği ve anlaşmayı bugün veya yarın tamamlamayı hedeflediği ifade edildi.

ROMA, GALATASARAY'IN ÖNÜNDE

Mora transferinde Roma'nın Galatasaray'a göre şu an için bir adım önde olduğu kaydedildi.

Porto altyapısından yetişen Rodrigo Mora, 2024 yılından bu yana kulübün A takımında forma giyiyor. Genç oyuncu, Porto kariyerinde çıktığı 122 karşılaşmada 22 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.  

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