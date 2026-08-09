Yeni sezon kadro planlamasında yer almayan oyuncularla ilgili çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Cengiz Ünder için transfer gelişmesi yaşandı. Marsilya'nın, geçen sezonu kiralık olarak Beşiktaş'ta geçiren milli futbolcuya talip olduğu öne sürüldü.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Fransız temsilcisi, Cengiz Ünder'in son durumunu ve transfer şartlarını öğrenmek için Fenerbahçe ile iletişime geçti.
YENİ SEZON PLANLAMASINDA YER ALMIYOR
Vedat Muriqi, Nathan Ake ve Mason Greenwood'u kadrosuna katan Fenerbahçe, yeni sezon planlarında düşünülmeyen futbolcularla yollarını ayırmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Beşiktaş'taki kiralık döneminin ardından sarı-lacivertli takıma dönen Cengiz Ünder'in de ayrılması planlanan oyuncular arasında yer aldığı belirtildi.
BEŞİKTAŞ'TA 9 GOLE KATKI SAĞLADI
2023 yılında Fenerbahçe ile anlaşarak Süper Lig'e dönen Cengiz Ünder, geçen yıl eylül ayında Beşiktaş'a kiralandı.
Siyah-beyazlı formayla 29 karşılaşmaya çıkan milli futbolcu, 5 gol ve 4 asistlik performans sergileyerek toplam 9 gole katkı sağladı.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Fransız temsilcisi, Cengiz Ünder'in son durumunu ve transfer şartlarını öğrenmek için Fenerbahçe ile iletişime geçti.
YENİ SEZON PLANLAMASINDA YER ALMIYOR
Vedat Muriqi, Nathan Ake ve Mason Greenwood'u kadrosuna katan Fenerbahçe, yeni sezon planlarında düşünülmeyen futbolcularla yollarını ayırmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Beşiktaş'taki kiralık döneminin ardından sarı-lacivertli takıma dönen Cengiz Ünder'in de ayrılması planlanan oyuncular arasında yer aldığı belirtildi.
BEŞİKTAŞ'TA 9 GOLE KATKI SAĞLADI
2023 yılında Fenerbahçe ile anlaşarak Süper Lig'e dönen Cengiz Ünder, geçen yıl eylül ayında Beşiktaş'a kiralandı.
Siyah-beyazlı formayla 29 karşılaşmaya çıkan milli futbolcu, 5 gol ve 4 asistlik performans sergileyerek toplam 9 gole katkı sağladı.