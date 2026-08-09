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Fenerbahçe'de Cengiz Ünder için Fransız devi harekete geçti!

Fenerbahçe'nin yeni sezon planlamasında yer almayan Cengiz Ünder için Marsilya'nın harekete geçti. Fransız ekibinin, milli futbolcunun son durumunu ve transfer şartlarını öğrenmek amacıyla sarı-lacivertli kulüple iletişim kurduğu öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Ağustos 2026 14:46 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2026 14:53
Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'de Cengiz Ünder için Fransız devi harekete geçti!
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Yeni sezon kadro planlamasında yer almayan oyuncularla ilgili çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Cengiz Ünder için transfer gelişmesi yaşandı. Marsilya'nın, geçen sezonu kiralık olarak Beşiktaş'ta geçiren milli futbolcuya talip olduğu öne sürüldü.

Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Fransız temsilcisi, Cengiz Ünder'in son durumunu ve transfer şartlarını öğrenmek için Fenerbahçe ile iletişime geçti.

YENİ SEZON PLANLAMASINDA YER ALMIYOR

Vedat Muriqi, Nathan Ake ve Mason Greenwood'u kadrosuna katan Fenerbahçe, yeni sezon planlarında düşünülmeyen futbolcularla yollarını ayırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Beşiktaş'taki kiralık döneminin ardından sarı-lacivertli takıma dönen Cengiz Ünder'in de ayrılması planlanan oyuncular arasında yer aldığı belirtildi.



BEŞİKTAŞ'TA 9 GOLE KATKI SAĞLADI

2023 yılında Fenerbahçe ile anlaşarak Süper Lig'e dönen Cengiz Ünder, geçen yıl eylül ayında Beşiktaş'a kiralandı.

Siyah-beyazlı formayla 29 karşılaşmaya çıkan milli futbolcu, 5 gol ve 4 asistlik performans sergileyerek toplam 9 gole katkı sağladı.

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