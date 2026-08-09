Italiano'nun tercihi netleşti: 18 milyon euroluk isim kulübede

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun sezon başından bu yana stoper hattındaki birinci tercihi Tiago Djalo oldu. İtalyan teknik adamın, Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda 18 milyon euroya transfer edilen Emmanuel Agbadou yerine Portekizli savunmacıya forma verdiği belirtildi.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Italiano'nun bu kararında Djalo'nun oyun planına daha uygun bir profile sahip olmasının etkili olduğu ifade edildi. Yüksek savunma çizgisi ve önde baskıya dayalı sistemde stoperlerin geniş alanları savunabilmesi büyük önem taşırken, Djalo'nun atletizmi ve savunma arkasına gönderilen toplarda geri koşabilme kapasitesiyle öne çıkıyor...
ALAN SAVUNMASINDA BEKLENTİLERİ KARŞILIYOR
1,90 metrelik boyuna rağmen hareketli bir stoper olduğu belirtilen Djalo'nun, rakibini temasla durdurmak yerine alanı okuyarak pozisyon aldığı ifade edildi. Portekizli oyuncunun bu özelliğinin Italiano'nun savunma anlayışına daha fazla karşılık verdiği kaydedildi.
Beklerin hücuma katıldığı anlarda stoperlerin kenarlara açılarak oluşan boşlukları kapatması gerekiyor. Djalo'nun hareketliliği ve geniş alanları savunabilme becerisiyle bu görevi başarılı şekilde yerine getirdi.
TOPLA İLİŞKİSİ TERCİHİ ETKİLEDİ
Italiano'nun tercihindeki bir diğer etkenin Djalo'nun teknik becerileri olduğu aktarıldı. Geçmişte ön libero olarak da görev yapan Portekizli futbolcunun baskı altında topu kullanma, savunmadan pasla çıkma ve gerektiğinde topla mesafe katetme konusunda iyi bir profile sahip olduğu ifade edildi.
İtalyan teknik adamın, rakiple daha fazla fiziksel temas kuran bir stoper yerine savunma hattının arkasındaki boşlukları kapatabilen ve oyunun kuruluşuna katkı sağlayan Djalo'yu tercih ettiği belirtildi.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Italiano'nun bu kararında Djalo'nun oyun planına daha uygun bir profile sahip olmasının etkili olduğu ifade edildi. Yüksek savunma çizgisi ve önde baskıya dayalı sistemde stoperlerin geniş alanları savunabilmesi büyük önem taşırken, Djalo'nun atletizmi ve savunma arkasına gönderilen toplarda geri koşabilme kapasitesiyle öne çıkıyor...
ALAN SAVUNMASINDA BEKLENTİLERİ KARŞILIYOR
1,90 metrelik boyuna rağmen hareketli bir stoper olduğu belirtilen Djalo'nun, rakibini temasla durdurmak yerine alanı okuyarak pozisyon aldığı ifade edildi. Portekizli oyuncunun bu özelliğinin Italiano'nun savunma anlayışına daha fazla karşılık verdiği kaydedildi.
Beklerin hücuma katıldığı anlarda stoperlerin kenarlara açılarak oluşan boşlukları kapatması gerekiyor. Djalo'nun hareketliliği ve geniş alanları savunabilme becerisiyle bu görevi başarılı şekilde yerine getirdi.
TOPLA İLİŞKİSİ TERCİHİ ETKİLEDİ
Italiano'nun tercihindeki bir diğer etkenin Djalo'nun teknik becerileri olduğu aktarıldı. Geçmişte ön libero olarak da görev yapan Portekizli futbolcunun baskı altında topu kullanma, savunmadan pasla çıkma ve gerektiğinde topla mesafe katetme konusunda iyi bir profile sahip olduğu ifade edildi.
İtalyan teknik adamın, rakiple daha fazla fiziksel temas kuran bir stoper yerine savunma hattının arkasındaki boşlukları kapatabilen ve oyunun kuruluşuna katkı sağlayan Djalo'yu tercih ettiği belirtildi.